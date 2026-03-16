Kia EV2 startet ab 26.600 Euro

Ab sofort kann der Kia EV2 bestellt werden. Der neue Einstiegsstromer der Koreaner wird in vier Ausstattungen und mit zwei Batterieoptionen angeboten. Die Preise starten ab 26.600 Euro für die Basisversion „Light“ mit 42,2-kWh-Standardakku. Die wird allerdings erst im Oktober ausgeliefert. Zunächst rollt das 4,06 Meter kurze Elektro-B-SUV ab April in den Ausstattungen „Air“ und „Earth“ zu den Kunden. Ab Juli folgen dann die Ausführungen mit der größeren 61,0-kWh-Batterie inklusive der Topversion GT-Line.

Zur serienmäßigen Ausstattung zählen ein Panoramadisplay, LED-Scheinwerfer und Klimaautomatik sowie neben der Kia-üblichen 7-Jahre-Herstellergarantie eine achtjährige Batteriegarantie (oder 160.000 km) sowie zweijährige Premium-Mobilitätsgarantie. (aum)

