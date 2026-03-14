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Kompakt: Würdiger Nachfolger

aum – 14. März 2026

Es ist noch nicht allzu viele Jahre her, da hätte mancher schon beinahe einen Abgesang auf die Marke angestimmt: Doch Alfa Romeo hat sich zurückgekämpft. Zwar sind die weltweit etwas über 73.000 verkauften Autos des vergangenen Jahres im globalen Vergleich wenig, aber gegenüber 2024 sind es immerhin 20 Prozent mehr. Und gerade erst wurde die Rückkehr der leistungsstarken Quadrifoglio-Modelle verkündet. Maßgeblicher Pfeiler des Erfolgs im vergangenen Jahr war der Junior. Und der ist auch als vollelektrischer Elettrica durchaus ein würdiger Nachfolger insbesondere des 147. Dennoch gibt es gerade bei der Materialanmut im Innenraum noch Luft nach oben. Verbrauch und Preis gehen aber in Ordnung. (aum/jri)

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Alfa Romeo Junior.

Alfa Romeo Junior.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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