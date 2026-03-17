Der Ford Capri „Collection“ erinnert an die Motorsporttradition

Ford bietet mit dem limitierten Capri „Collection“ ein Sondermodell in der historischen Farbe Tribute Blue an, das mit Designmerkmalen wie einem Heckspoiler und einem besonderen Farbschema für Interieur und Exterieur an die Motorsportahnen des früheren Coupés erinnert. Eine neue Batterie mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP) und ein weiterentwickelter Elektromotor verleihen dem Elektroauto in der Standard-Range-Ausführung mehr Temperament und eine größere Reichweite. Der Elektromotor leistet nun 140 kW (190 PS) und 350 Newtonmetern, womit der Ford in acht Sekunden auf 100 km/h beschleunigt. One-Pedal-Driving gehört fortan bei allen Capri-Modellen zur Serienausstattung.

Die gesamte Capri-Baureihe profitiert zudem von erweiterten Assistenzfunktionen und einem überarbeiteten Infotainmentsystem. Das Pro-Power-Onboard-System macht den Capri auch zur mobilen Stromquelle: Die 230-Volt-Steckdose im Kofferraum versorgt Elektrogeräte mit bis zu 2,3 kW. Ein optionaler Adapter ermöglicht die Nutzung über den Ladeanschluss des Fahrzeugs.



Der Ford Capri Collection ist zu Preisen ab 56.400 Euro erhältlich. (aum)