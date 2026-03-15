Wohnwagen Weinsberg Cara One mit Preisvorteil

Die Fachhandelskette Intercaravaning bietet den Wohnwagen Weinsberg Cara One als „Edition Hot IC-Line“ an. Erhältlich sind die Grundrisse 390 QD, 480 EU und 480 QDK. Zur Ausstattung gehören unter anderem eine Arbeitsplattenverlängerung in der Küche, eine Midi-Heki für mehr Tageslicht sowie eine Insektenschutztür für zusätzlichen Komfort unterwegs.

Je nach Modell gibt es außerdem eine Garagentür, ein Ausstellfenster im Bug, Rollbetten oder zusätzliche Deckenschränke. Hinzu kommt das Smart-Paket mit Verdunklungs- und Insektenschutzrollos, einer Stabilisator-Sicherheitskupplung, einem 45-Liter-Wassertank, einer 12-Volt-Umluftanlage und LED-Ambientebeleuchtung.



Bei Preisen ab 19.990 Euro ergibt sich ein Preisvorteil von bis zu 3700 Euro. (aum)



