Den Fiat bequem von zu Hause aus leasen

Fiat erweitert seinen Service für Privatkunden, die ihr Wunschfahrzeug online leasen möchten. Mit Hilfe der Online-Plattform des Fiat Financing Store (https://financing.fiat.store) lassen sich ab sofort die aktuell bestellbaren Pkw-Modelle der Marke nach eigenen Vorstellungen bequem von zu Hause konfigurieren. Das System errechnet automatisch die Leasing-Konditionen inklusive Monatsrate. Der Leasingvertrag wird volldigital, online und mit Video-Identifikation abgeschlossen. Abschließend kann der ausliefernde Händler unter den zertifizierten verfügbaren Autohäusern ausgewählt werden. (aum)