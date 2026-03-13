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Next Generation Mobility

Den Fiat bequem von zu Hause aus leasen

aum – 13. März 2026

Fiat erweitert seinen Service für Privatkunden, die ihr Wunschfahrzeug online leasen möchten. Mit Hilfe der Online-Plattform des Fiat Financing Store (https://financing.fiat.store) lassen sich ab sofort die aktuell bestellbaren Pkw-Modelle der Marke nach eigenen Vorstellungen bequem von zu Hause konfigurieren. Das System errechnet automatisch die Leasing-Konditionen inklusive Monatsrate. Der Leasingvertrag wird volldigital, online und mit Video-Identifikation abgeschlossen. Abschließend kann der ausliefernde Händler unter den zertifizierten verfügbaren Autohäusern ausgewählt werden. (aum)

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Fiat 500 Hybrid.

Fiat 500 Hybrid.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 13. März 2026

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