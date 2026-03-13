Deutsche Tuner zeigen sich in China

Mit zwölf Marken präsentiert sich die deutsche Tuning- und Performancebranche auf der GT Show im chinesischen Suzhou (27.–29.3.). Aussteller sind unter anderem Capristo Automotive, EVC Electronic, H&R Spezialfedern, MTW Motorsport und WS-Racing. Den gemeinsamen Auftritt im German Pavilion hat die Messe Essen organisiert. Er wird vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert und auch vom Verband der Automobil Tuner (VDAT) unterstützt, der ebenfalls am Stand vertreten ist. Die Messe zieht jährlich mehrere zehntausend Besucher an.

„Der chinesische Markt zeichnet sich durch eine enorme Begeisterung für Fahrzeugindividualisierung und technische Innovationen aus. Mit dem German Pavilion schaffen wir eine starke Plattform, um deutsche Tuningkompetenz sichtbar zu machen und den direkten Austausch mit einer internationalen Community zu fördern“, sagt VDAT-Geschäftsführer Dirk Kreidenweiß. (aum)



