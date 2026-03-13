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Next Generation Mobility

Deutsche Tuner zeigen sich in China

aum – 13. März 2026

Mit zwölf Marken präsentiert sich die deutsche Tuning- und Performancebranche auf der GT Show im chinesischen Suzhou (27.–29.3.). Aussteller sind unter anderem Capristo Automotive, EVC Electronic, H&R Spezialfedern, MTW Motorsport und WS-Racing. Den gemeinsamen Auftritt im German Pavilion hat die Messe Essen organisiert. Er wird vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert und auch vom Verband der Automobil Tuner (VDAT) unterstützt, der ebenfalls am Stand vertreten ist. Die Messe zieht jährlich mehrere zehntausend Besucher an.

„Der chinesische Markt zeichnet sich durch eine enorme Begeisterung für Fahrzeugindividualisierung und technische Innovationen aus. Mit dem German Pavilion schaffen wir eine starke Plattform, um deutsche Tuningkompetenz sichtbar zu machen und den direkten Austausch mit einer internationalen Community zu fördern“, sagt VDAT-Geschäftsführer Dirk Kreidenweiß. (aum)

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GT Show im chinesischen Suzhou.

GT Show im chinesischen Suzhou.

Photo: Time Studio Xu Min via Autoren-Union Mobilität

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GT Show im chinesischen Suzhou.

GT Show im chinesischen Suzhou.

Photo: Gailian CURC via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 13. März 2026

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