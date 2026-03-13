Vorschau: Ein Stromer, zwei Geländegänger und zwei Facelifts

Toyota baut seine Stromer-Palette weiter aus. Mit rund 4,50 Metern Außenlänge schiebt sich der vollelektrische Crossover C-HR+ im hart umkämpften Kompaktsegment zwischen das D-SUV bZ4X und den Urban Cruiser. Das BEV kommt mit bis zu 343 PS Leistung, wahlweise mit Vorder- oder Allradantrieb sowie zwei Batterieoptionen, die Reichweiten von über 600 Kilometern ermöglichen sollen. Frank Wald dreht in der kommenden Woche die ersten Proberunden.

Außerdem sind wir mit der Yamaha Ténéré 700 World Raid auf Sizilien unterwegs: Mit überarbeitetem Fahrwerk, zwei Fahrmodi und Tempomat sowie geändertem Tank und neuer Verkleidung steigen im Rahmen der Modellpflege sowohl der Reisekomfort als auch die Offroad-Kompetenz.



Der Ineos Grenadier zählt zu den letzten echten Geländewagen mit klassischem Leiterrahmen und permanentem Allradantrieb, die konsequent für harte Offroad-Einsätze entwickelt wurden. Seit drei Jahren ist der kantig geformte Allradler auf dem Markt, nun bekommt er ein Facelift. Unser Autor Guido Borck hat sich ans Steuer gesetzt. Unser Mitarbeiter Martin Wittler durfte derweil schon einmal im noch getarnten VW ID Cross eine kleine Testfahrt unternehmen. Die Serienversion soll Ende des Jahres bei den Händlern stehen.



Der DS 7 ist der Bestseller im Portfolio der französischen Premiummarke von Stellantis. Gründlich überarbeitet rollt er ins neue Modelljahr. Gleiches gilt für den Opel Astra, den wir ebenfalls im Fahrbericht vorstellen.



Die eFuel Alliance hat das globale Marktpotenzial synthetischer Kraftstoffe untersucht und erläutert, welche Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Markthochlauf notwendig sind.



Darüber hinaus informieren wir Sie wie gewohnt tagesaktuell über weitere Neuigkeiten aus der Auto- und Motorradwelt sowie aus der Verkehrspolitik. (aum)