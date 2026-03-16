Die Top Ten der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Unser Technikchef antwortete vergangene Woche auf die Frage, warum unsere Seite so langsam läuft, er habe IP-Adressen aus der „Alibaba Cloud“ (kommend aus Singapur) blocken müssen, da „wie wild auf die Seite zugegriffen wurde, allerdings nur Downloads der Bilder“. Immerhin kann er auf seine Technik stolz sein, denn sie hat rund 1,3 Millionen zusätzliche Downloads bewältigt, wenn auch langsam. Für die Betrachtung der Wochenzahlen verzichten wir also besser auf die Kategorie Foto.

Auch sehr hoch, aber nicht außergewöhnlich – die Zahl abgerufenen Texte in den vergangenen sieben Tagen: Von den 847.391 Texten wurden 112.246 als RTF- und 139.182 als PDF-Dateien heruntergeladen. Bei Auto-Medienportal waren dies die Top Ten der Woche:

1. Suzuki GSX-8R in neuem Dress

2. Der Cupra Born wird zum Sommer aufgefrischt

3. Dacia will ins Schwarze treffen

4. Das VW-Werk in Hannover wird 70 Jahre alt

5. Designer zeigen Entwürfe und tauschen sich aus

6. Vier Millionen BMW aus Berlin

7. Ein besonderer Dank an die deutsche Kundschaft

8. DAT-Report 2026: Mehr Geld für Neuwagen, weniger für Gebrauchte

9. Praxistest Peugeot E-308 GT: Die Realität hält nicht mit

10. Praxistest Renault 5 E-Tech: Retro trifft Zukunft

Mit 16.256 Video-Downloads hielt sich auch diese Kategorie am oberen Rand auf. Die Zahl der Fotoabrufe lag mit 2,3 Millionen aber mindestens um eine Million zu hoch. Dennoch haben wir offenbar alle Foto- und Videoanforderungen unserer Leser und der Kollegen in den Redaktionen offenbar mit dem gewünschten Video-Download bedienen können. Klagen sind uns jedenfalls keine zu Ohren gekommen.

Vielleicht interessant, welche Fotos für die ungewollten Foto-Rekorde herhalten mussten: 1. Volkswagen ID 4 vom 10.10.2023 2. Open Grand Electric vom 9.10.2024 3. Audi A4 vom 14.7.2023 4. Phillip Geipel mit Toyota GR Yaris Rally2 vom 27.5.2023 5. Suzuki GSX-8R vom 5. März 2026 6. Nissan Interstar mit Campingmodul vom 26.8. 2024 7. Audi RS3 Limousine vom 27.11.2019 8. VW Tiguan Allspace vom 12. Mai 2021 und so weiter, quer durchs Archiv.

Das Video der Woche zeigt den Werbespot für den Peugeot 308. Das wurde in einer normalen Häufigkeit heruntergeladen, was die Techniker-Aussage stützt, nur Fotos seien vom Angreifer aus Singapur abgerufen worden. Echtes Interesse hat aber wohl nur das Suzuki-Motorrad gefunden – publiziert bei uns vor zwölf Tagen. Foto der vergangenen Woche wurde ebenfalls ein Zwei-, pardon, Dreirad: Der mit einem Airbag ausgestattete Yamaha-Roller Tricity 300. (aum)