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Next Generation Mobility

Der Ferrari Amalfi öffnet sich

aum – 13. März 2026

Ferrari bietet den Roma-Nachfolger Amalfi nun auch als Spider mit fünflagigem Stoffverdeck an. In offenem Zustand sinkt das Kofferraumvolumen von 255 auf 172 Liter, wobei das Verdeck in Z-Faltung lediglich 22 Zentimeter dick ist. Es lässt sich auch während der Fahrt bis Tempo 60 innerhalb von 13,5 Sekunden öffnen. Die 2+-Sitzkonfiguration ermöglicht eine temporäre Nutzung der Rücksitze. Ein in die Lehne der Rückbank integrierter Windabweiser, der per Knopfdruck betätigt wird, reduziert die Luftverwirbelungen bei Fahrten mit offenem Verdeck.

Der 640 PS (471 kW) starke 3,9-Liter-V8-Turbo mit 760 Newtonmetern Drehmoment beschleunigt das Cabrio in 3,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h, und in 9,4 Sekunden ist Tempo 200 erreicht. Die Topspeed beträgt 320 km/h. Der Preis beträgt 270.000 Euro. Das sind 30.000 Euro mehr als für den geschlossen Amalfi. (aum)


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Autonews vom 13. März 2026

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