Yamaha rüstet den Tricity 300 mit einem Airbag aus

Yamaha führt einen integrierten Airbag ein. Als erstes Modell rüstet der japanische Motorradhersteller damit den Tricity 300 aus, den es weiterhin auch in einer Standardversion ohne das Sicherheitsextra gibt. Den Platz des Airbags an zentraler Stelle hinter der Frontverkleidung nimmt in dieser Variante ein Staufach ein.

Der neue Modelljahrgang zeichnet sich außerdem durch weitere technische Optimierungen aus. Mit an Bord sind Kurven-ABS und das Unified Brake System (UBS), das die Bremskraft intelligent und optimal auf alle drei 267-Millimeter-Scheiben verteilt. Der neue Auspuff ist zudem 800 Gramm leichter.



Ebenfalls neu ist das Dual-Display-Cockpit: Es kombiniert ein 4,2-Zoll-TFT-Farbdisplay (rechts) für Konnektivität und Navigation mit einer 2,8-Zoll-LCD-Anzeige (links) für alle fahrrelevanten Daten. Die „Yamaha My Ride“-App ermöglicht dank der Integration von Garmin StreetCross eine kostenlose Echtzeit-Navigation mit Live-Verkehrsinformationen sowie volle Smartphone-Konnektivität.



Zum neuen Modelljahr tritt der Dreirad-Scooter nicht nur wegen des Airbags mit einer komplett überarbeiteten und dynamischeren Frontpartie mit optimierter Verkleidung an. Das neue horizontale LED-Rücklicht warnt bei Notbremsungen den nachfolgenden Verkehr durch automatisches Blinken.



Der Yamaha Tricity 300 ist für Heizgriffe und Sitzheizung vorverkabelt und in drei Farben erhältlich. Er kostet in der Standardausführung 9.999 Euro, die Version mit Airbag ist für 10.799 Euro erhältlich. Die Markteinführung ist im Mai.



Seit rund 20 Jahren gibt es von Honda als bislang einzigem Anbieter ein Motorrad mit Airbag. Andere Lösungen beschränken sich bislang auf Airbag-Westen. Warum Yamaha keine Weltneuheit für sich beansprucht, ließ sich nicht zeitnah klären, hat aber sicher seine Gründe. Piaggio hat zuletzt ebenfalls mit Autoliv als Partner an einem System für den MP3 gerabeitet, eine Serienfertigung ist aber nicht bekannt. (aum)



