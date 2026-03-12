Logo Auto-Medienportal
Leapmotor ist zum zweiten Mal bei Irmscher

aum – 12. März 2026

Leapmotor und der deutsche Individualisierungsexperte Irmscher bauen ihre Kooperation aus. Nach dem streng limitierten i C10 kommt im Mai das Sondermodell „Dynamic“ des B10 auf den Markt. Es wird 500 Stück geben.

Das in den Farben „Tundra Grey“, „Light White“ und „Galaxy Silver“ erhältliche Fahrzeug ist drei Zentimeter tiefergelegt und trägt einen in Wagenfarbe lackierten Dachspoiler. Äußere Akzente setzen auch eine exklusive Beklebung der Karosserie und die eigens entwickelten 19-Zoll-Räder. Im Innenraum gibt es hochwertige Fußmatten mit Irmscher-Stickung und Ziernaht sowie ein Logo und eine Aluplakette mit Nummerierung des Fahrzeugs.
Das Sondermodell kostet 38.500 Euro. (aum)

Weiterführende Links: Leapmotor

Leapmotor B10 „Dynamic“.

Leapmotor B10 „Dynamic“.

Leapmotor B10 „Dynamic“.

Leapmotor B10 „Dynamic“.

