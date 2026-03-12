Neuer Militär-Lkw von DAF

Die wieder zunehmenden Krisen in der Welt schlagen sich auch in der Entwicklung neuer Militärfahrzeuge nieder. DAF, Tatra und VDL haben heute auf der Bedex (European Defence Exhibition & Conference) in Brüssel einen neuen 6x6-Lkw vorgestellt. Er wird sowohl mit einem ballistischen als auch mit einem zivilen Fahrerhaus erhältlich sein. Der speziell für den militärischen Einsatz entwickelte Cargo-Body wird von der niederländischen VDL-Gruppe geliefert, das Allradsystem, den Zentralrohrrahmen und das gepanzerte Fahrerhaus steuert Tatra bei. Der Motor und die zivile Kabine kommen von DAF.

Erst kürzlich hatte DAF in Zusammenarbeit mit Tatra einen Auftrag zur Lieferung von über 900 Allrad-Lkw an die belgische Armee erhalten. Die 4x4-Pritschenfahrzeuge sind für allgemeine Transportaufgaben vorgesehen, während die 8x8-Pritschenfahrzeuge für spezielle Aufgaben wie den Transport von Containern unter Geländebedingungen entwickelt wurden. Die beeindruckenden 8x8-Zugmaschinen sind für die Bergung von Fahrzeugen während Militäreinsätzen konzipiert.



Anfang des Jahres hatte auch Mercedes-Benz einen umfangreichen Militärauftrag gemeldet. Gemeinsam mit dem Defence-Spezialisten Arquus werden über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren 7000 Zetros-Militärlastwagen an die französische Armee geliefert. Es handelt sich um den Mercedes-Benz Zetros in der Klasse bis sechs Tonnen Nutzlast. Die Fahrzeuge werden über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren produziert und ausgeliefert. Der „Zetros by Arquus“ wurde von den beiden Unternehmen erstmals im Oktober 2025 auf dem „Forum Entreprises Défense“ in Versailles-Satory präsentiert. Alle von Frankreich bestellten Fahrzeuge basieren auf einem Zetros-Fahrgestell mit drei Achsen, das von Arquus militarisiert wird. (aum)



