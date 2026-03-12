Der VW ID 3 wird zum ID 3 Neo

Die nächste Generation des VW ID 3 bekommt den Namenszusatz Neo. Vorgestellt wird das Modell Mitte April. Dank neuer Software wird es eine Reihe neuer Funktionen geben. Dazu gehören zum Beispiel der weiterentwickelte Travel Assist mit Ampel-Erkennung sowie One-Pedal-Driving.

Schon jetzt sind der ID 4, ID 5 und ID 7 als erste Modelle mit dieser Software, den Funktionen und dem neuen Infotainmentsystem „Innovision“ bestellbar. Darüber hinaus ist es in allen neuen Elekrtromodellen nun möglich, über die Funktion Vehicle-to-Load externe Geräte – von Elektrogrill bis E-Bike – mit einer Leistung von bis zu 3,6 kW direkt über die Hochvoltbatterie des Fahrzeugs mit Strom zu versorgen.



Das neue Infotainmentsystem bietet einen In-Car-Shop . Wie bei einem Smartphone sind beliebte Apps unter anderem aus den Bereichen Audio, Video Streaming, Parking, Charging und Gaming zum Downloaden verfügbar. Für alle ID-Modelle ist ab sofort auch ein digitaler Schlüssel optional erhältlich. Dieser ermöglicht den komfortablen Zugang zum Fahrzeug mit einem mobilen Endgerät (Smartphone, Smartwatch). Der digitale Autoschlüssel ergänzt dabei den klassischen Funkschlüssel. Eine spezielle App ist nicht erforderlich. Auch beim Bedienkonzept gibt es eine Änderung.: VW bringt wieder Drucktasten ans Lenkrad.



Die Einstiegsmodelle „Pure“ des ID 4 und ID 5 erhalten einen neuen 140 kW (190 PS) starken Antrieb, der ein erhöhtes Drehmoment bietet und den Stromverbrauch senkt. Damit erhöht sich zum Beispiel im ID 4 die Reichweite nach WLTP-Norm auch dank neuer Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie um bis zu 40 Kilometer. (aum)



