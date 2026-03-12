Im Südwesten ist der Sprit am günstigsten

Der Krieg im Nahen Osten hat in ganz Deutschland die Spritpreise sprunghaft ansteigen lassen, doch in manchen Bundesländern ist Tanken noch ein Stück teurer als im Rest des Landes. Wie der aktuelle ADAC-Vergleich der 16 Bundesländern zeigt, zahlen Autofahrer im Hessen und Brandenburg derzeit die höchsten Spritpreise, während das Saarland und Rheinland-Pfalz – wie so oft – am günstigsten sind. Gleichwohl sind die ermittelten Unterschiede derzeit etwas geringer als früher.

Laut ADAC kostet ein Liter Super E10 derzeit in Hessen im Mittel 2,017 Euro. In Brandenburg auf dem vorletzten Platz im Bundesländer-Ranking liegt der Preis mit 2,012 Euro nur knapp darunter. Am günstigsten ist Benzin im Saarland – hier kostet ein Liter im Schnitt 1,969 Euro, gefolgt von Rheinland-Pfalz mit 1,973 Euro. Damit tankt man in Hessen derzeit um 4,8 Cent teurer als im Saarland.



Diesel-Fahrer müssen in Brandenburg am meisten zahlen. Für einen Liter sind dort aktuell im Schnitt 2,156 Euro fällig. Hessen ist mit 2,136 Euro Vorletzter aber immerhin schon zwei Cent günstiger. Den Platz des günstigsten Bundeslandes teilen sich Rheinland-Pfalz und das Saarland mit einem Durchschnittspreis von 2,088 Euro. Die Preisdifferenz zwischen Schlusslicht Brandenburg und den beiden günstigsten Bundesländern liegt damit bei fast sieben Cent pro Liter.



Die Erhebung zeigt auch, dass die Nachbarschaft zu Polen, wo Tanken um einiges günstiger ist als in Deutschland, sich nicht im gleichen Maße auf die Preise in den drei benachbarten deutschen Bundesländern auswirkt. Während Brandenburg deutschlandweit mit am teuersten ist, tanken Autofahrer in Sachsen, das bei Super E10 knapp hinter Rheinland-Pfalz auf dem dritten Platz liegt, im Verhältnis eher günstiger. Mecklenburg-Vorpommern als weiterer Nachbar zu Polen, belegt einen mittleren Platz in der Übersicht.



Der ADAC empfiehlt weiterhin, konsequent dort zu tanken, wo es am günstigsten ist. Weiterhin spielt die Tageszeit spielt eine wesentliche Rolle bei der Höhe der Preise. Wer abends tankt, kann im Vergleich zu den Morgenstunden meist einige Cent je Liter sparen. (aum)



