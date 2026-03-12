Skoda überspringt erstmals wieder die Eine-Million-Marke

Skoda hat im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz von 30,1 Milliarden Euro erzielt. Das ist eine Steigerung um 8,3 Prozent gegenüber 2024. Der Gewinn stieg mit 2,5 Milliarden Euro sogar noch etwas stärker (plus 8,6 Prozent). Die Umsatzrendite lag bei 8,3 Prozent. Weltweit wurden 1.043.900 Fahrzeuge ausgeliefert. Das waren 12,7 Prozent mehr als 2024 und erstmals seit sechs Jahren wieder mehr als eine Million Autos. Auf dem deutschen Markt hat sich die Marke in den ersten beiden Monaten bei den Neuzulassungen auf den zweiten Platz hinter VW vorgeschoben. (aum)









