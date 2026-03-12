Magerer Gewinn bei Rekordwerten

Trotz der herausfordernden Umstände in Automobilindustrie hat Seat Cupra im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz von 15,3 Milliarden Euro erzielt. Das ist eine Steigerung von 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr und das beste Ergebnis in der Geschichte des Unternehmens. Um den gleichen Prozentsatz stieg der Absatz auf den neuen Bestwert von 586.300 Fahrzeugen. Externe Belastungen wie EU-Zölle auf den in China produzierten Tavascan sowie negative Sondereffekte und hohe Investitionen wirkten sich allerdings auf das operative Ergebnis aus und drückten es auf lediglich eine Million Euro. (aum)