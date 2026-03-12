VWN steigert Absatz und Umsatz

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) hat im Geschäftsjahr 2025 den Absatz um sechs Prozent auf 428.000 Fahrzeuge gesteigert. Der Umsatz legte um elf Prozent auf 16,9 Milliarden Euro zu. Der Gewinn sank allerdings von 743 Millionen Euro im Vorjahr auf 245 Millionen Euro (minus 67 Prozent) und die operative Umsatzrendite von 4,9 auf 1,5 Prozent.

Die höheren Verkaufszahlen liegen vor allem an der stärkeren Nachfrage nach dem ID Buzz, der lange Zeit hinter den Erwartungen zurückblieb, und dem Multivan, der sein bislang bestes Ergebnis einfuhr. Die beiden Baureihen stehen für fast ein Viertel aller Auslieferungen. Der Transporter entwickelte sich nicht so stark, da er im vergangenen Jahr erst nach und nach in weiteren Märkten eingeführt wurde und wird.



Der Umsatzanstieg fiel überproportional zum Absatz aus, da VWN 2025 mehr hochwertige Modelle absetzte. Gleichzeitig belasteten mehrere Faktoren das operative Ergebnis. Rückstellungen für mögliche Strafzahlungen aus der CO2-Regulatorik der EU wegen des langsameren Hochlaufs der Elektromobilität insbesondere bei den leichten Nutzfahrzeuge ist ein Hauptgrund. Hinzu kamen die Herausforderungen auf dem amerikanischen Markt. (aum)



