BMW-Konzern meldet über zehn Milliarden Euro Gewinn

Der BMW-Konzern hat im vergangenen Jahr bei einem Gewinn vor Steuern von erneut über zehn Milliarden Euro einen Überschuss von mehr als sieben Milliarden Euro erwirtschaftet. Trotz zusätzlicher Zollbelastungen und der schwierigen Marktlage in China ergab sich eine stabile EBIT-Marge von 7,7 Prozent. Der Umsatz sank um rund neun Milliarden Euro auf 133,5 Milliarden Euro (minus 6,3 Prozent).

Der Absatz der drei Pkw-Marken erhöhte sich leicht um 0,5 Prozent auf 2.463.681 Fahrzeuge. Das liegt vor allem an den positiven Zahlen der M GmbH sowie insbesondere an Mini mit einem Plus von fast 18 Prozent. Die Kernmarke verbuchte ein leichtes Minus von 1,4 Prozent, und Rolls-Royce blieb bei den Auslieferungen knapp ein Prozent hinter dem Vorjahr zurück. Auch das Motorradgeschäft lief etwas schleppender, blieb mit einem Absatzrückgang von 3,7 Prozent aber weiterhin deutlich über zwei Millionen Fahrzeugen. (aum)



