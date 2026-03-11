Logo Auto-Medienportal
Die ersten Käufer eines DS No. 8 wurden nach Paris eingeladen

11. März 2026

Als Dankeschön für ihr Vertrauen in die Marke hat DS Automobiles die fünf ersten deutschen Käufer des No. 8 zu einer exklusiven Kurzreise nach Paris eingeladen. In der französischen Hauptstadt wurde ihnen ein Programm geboten, wie es auch im DS-Markenclub „Only You Privilege“ den Kunden zugänglich ist. Zum Wochenenderlebnis gehörten unter anderem ein Parfum-Workshop bei der Traditionsmarke Fragonard sowie ein Abendessen im mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant „Le Jules Verne“ im Eiffelturm.

Private DS-Kunden können sich in den ersten drei Jahren nach dem Fahrzeugkauf im Markenclub registrieren und anschließend exklusive Veranstaltungen besuchen sowie weitere Vorteile nutzen. (aum)

Bilder zum Artikel
DS hat die ersten fünf deutschen Käufer eines No. 8 zu einem exklusiven Wochenende nach Paris eingeladen.

DS hat die ersten fünf deutschen Käufer eines No. 8 zu einem exklusiven Wochenende nach Paris eingeladen.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

