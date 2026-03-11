Die ersten Käufer eines DS No. 8 wurden nach Paris eingeladen

Als Dankeschön für ihr Vertrauen in die Marke hat DS Automobiles die fünf ersten deutschen Käufer des No. 8 zu einer exklusiven Kurzreise nach Paris eingeladen. In der französischen Hauptstadt wurde ihnen ein Programm geboten, wie es auch im DS-Markenclub „Only You Privilege“ den Kunden zugänglich ist. Zum Wochenenderlebnis gehörten unter anderem ein Parfum-Workshop bei der Traditionsmarke Fragonard sowie ein Abendessen im mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant „Le Jules Verne“ im Eiffelturm.

Private DS-Kunden können sich in den ersten drei Jahren nach dem Fahrzeugkauf im Markenclub registrieren und anschließend exklusive Veranstaltungen besuchen sowie weitere Vorteile nutzen. (aum)