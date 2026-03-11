Ein Opel wird in Vigo Millionär

Ein Opel Combo Electric ist das 17-millionste Fahrzeug aus dem Stellantis-Werk im spanischen Vigo. Das Fahrzeug in Kiama Blau lief heute vom Band, ist mit einem 100 kW (136 PS) starken Elektromotor ausgestattet und wird in die Slowakei geliefert. Der Combo ist das erste Modell der deutschen Marke, das in dem Werk hergestellt wird.

Die neueste Generation des Opel – erhältlich in Pkw- und Nutzfahrzeugversionen – wird seit ihrer Markteinführung im Juli 2018 in Vigo produziert. Seitdem sind insgesamt 370.000 Einheiten vom Band gelaufen. Das Werk baut derzeit täglich 150 Einheiten des Modells. Der 2021 eingeführte Combo Electric macht sechs Prozent der Gesamtproduktion des Combo aus und läuft auf einer Linie mit den Dieselmodellen vom Band. Auch die nahezu baugleichen Konzernbaureihen Citroën Berlingo und Berlingo Kastenwagen, Peugeot Rifter und Partner sowie Fiat Qubo L und Fiat Doblò werden dort gefertigt. Bis heute wurden in Vigo mehr als 8,5 Millionen leichte Nutzfahrzeuge produziert.



Der Citroën C15 war 1995 das erste Elektrofahrzeug, das in dem Werk in Galicien produziert wurde. Es nahm 1958 den Betrieb mit der Produktion des Citroën AZU auf, einer Version des 2CV. Ein GS machte 1978 die erste Million produzierter Fahrzeuge voll. Die darauf folgenden Millionär-Jubilare waren ebenfalls Citroën-Modelle: BX (1985), AX (1990), ZX (1995) und ein Xsara (1999) sowie ein Berlingo Modutop (2001). Es folgten der Peugeot Partner (2003) und im weiteren Abstand von zwei oder drei Jahren ein Citroën Xsara Picasso, ein C4 Picasso, ein Grand C4 Picasso, ein C-Élysée, ein C4 Picasso SpaceTourer und Grand C4 SpaceTourer sowie Peugeot e-2008, Citroën ë-Berlingo und ein Fiat E-Doblò. (aum)