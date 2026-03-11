Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Ein Opel wird in Vigo Millionär

aum – 11. März 2026

Ein Opel Combo Electric ist das 17-millionste Fahrzeug aus dem Stellantis-Werk im spanischen Vigo. Das Fahrzeug in Kiama Blau lief heute vom Band, ist mit einem 100 kW (136 PS) starken Elektromotor ausgestattet und wird in die Slowakei geliefert. Der Combo ist das erste Modell der deutschen Marke, das in dem Werk hergestellt wird.

Die neueste Generation des Opel – erhältlich in Pkw- und Nutzfahrzeugversionen – wird seit ihrer Markteinführung im Juli 2018 in Vigo produziert. Seitdem sind insgesamt 370.000 Einheiten vom Band gelaufen. Das Werk baut derzeit täglich 150 Einheiten des Modells. Der 2021 eingeführte Combo Electric macht sechs Prozent der Gesamtproduktion des Combo aus und läuft auf einer Linie mit den Dieselmodellen vom Band. Auch die nahezu baugleichen Konzernbaureihen Citroën Berlingo und Berlingo Kastenwagen, Peugeot Rifter und Partner sowie Fiat Qubo L und Fiat Doblò werden dort gefertigt. Bis heute wurden in Vigo mehr als 8,5 Millionen leichte Nutzfahrzeuge produziert.

Der Citroën C15 war 1995 das erste Elektrofahrzeug, das in dem Werk in Galicien produziert wurde. Es nahm 1958 den Betrieb mit der Produktion des Citroën AZU auf, einer Version des 2CV. Ein GS machte 1978 die erste Million produzierter Fahrzeuge voll. Die darauf folgenden Millionär-Jubilare waren ebenfalls Citroën-Modelle: BX (1985), AX (1990), ZX (1995) und ein Xsara (1999) sowie ein Berlingo Modutop (2001). Es folgten der Peugeot Partner (2003) und im weiteren Abstand von zwei oder drei Jahren ein Citroën Xsara Picasso, ein C4 Picasso, ein Grand C4 Picasso, ein C-Élysée, ein C4 Picasso SpaceTourer und Grand C4 SpaceTourer sowie Peugeot e-2008, Citroën ë-Berlingo und ein Fiat E-Doblò. (aum)

Weiterführende Links: Stellantis-Presseseite

Mehr zum Thema: , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Ein blauer Opel Combo Electric ist das 17-millionste Fahrzeug aus dem Stellantis-Werk im spanischen Vigo.

Ein blauer Opel Combo Electric ist das 17-millionste Fahrzeug aus dem Stellantis-Werk im spanischen Vigo.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ein blauer Opel Combo Electric ist das 17-millionste Fahrzeug aus dem Stellantis-Werk im spanischen Vigo.

Ein blauer Opel Combo Electric ist das 17-millionste Fahrzeug aus dem Stellantis-Werk im spanischen Vigo.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ein blauer Opel Combo Electric ist das 17-millionste Fahrzeug aus dem Stellantis-Werk im spanischen Vigo.

Ein blauer Opel Combo Electric ist das 17-millionste Fahrzeug aus dem Stellantis-Werk im spanischen Vigo.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ein blauer Opel Combo Electric ist das 17-millionste Fahrzeug aus dem Stellantis-Werk im spanischen Vigo.

Ein blauer Opel Combo Electric ist das 17-millionste Fahrzeug aus dem Stellantis-Werk im spanischen Vigo.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Produktion im Stellantis-Werk Vigo in Spanien.

Produktion im Stellantis-Werk Vigo in Spanien.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Produktion im Stellantis-Werk Vigo in Spanien.

Produktion im Stellantis-Werk Vigo in Spanien.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Produktion im Stellantis-Werk Vigo in Spanien.

Produktion im Stellantis-Werk Vigo in Spanien.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Die viermillionste BMW aus dem Motorradwerk in Berlin.
Vier Millionen BMW aus Berlin
Das weltweit 1,5-millionste Traxon-Getriebe lief am ZF-Standort Friedrichshafen vom Band (hier das beteiligte Team aus Entwicklung und Produktion).
ZF produziert das 1,5-millionste Traxon-Getriebe
Im tschechischen Hyundai-Werk Nosovice ist das fünfmillionste Fahrzeug vom Band gerollt. Es handelt sich um einen Tucson Hybrid.
Fünf Millionen Hyundai aus Tschechien
Die Belegschaft feiert den 100.000sten Renault 5 E-Tech elektrisch (links ein Original-R5 aus den 70er-Jahren).
Renault hat Grund zum Feiern
Feiern den weltweit 1,5-millionsten VW ID, ein 7 Pro Tourer (von links): Entwicklungsvorstand Kai Grünitz, Ministerpräsident Olaf Lies, Kunde Robert Müller und sein Vorgesetzter Jörg Tegeler sowie Vertriebs- und Merketingvorstand Martin Sander.
Volkswagen feiert 1,5 Millionen ID

Audio

Autonews vom 11. März 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren