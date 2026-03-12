Modedesigner Magnus Walker legte sich über die Jahre eine spektakuläre Porsche-Sammlung zu. Jetzt werden 18 seiner Schätze und zahlreiche Memorabilia bei einer Online-Auktion von RM Sotheby’s versteigert – ohne Mindestgebot. Unter den Hammer kommen die Autos, die Walker teilweise nach eigenen Vorstellungen hergerichtet hat, in der Zeit vom 18. bis 25. März. Außerdem werden über 1000 Erinnerungsstücke aus dem Fundus des Urban Outlaw angeboten. (aum)