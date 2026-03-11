Logo Auto-Medienportal
Zum Jubiläumsjahr aufgehübscht und aufgewertet

aum – 11. März 2026

Nissan wertet den X‑Trail im 25. Jahr der Baureihe nochmals auf. Optisch erkennbar ist der neue Modelljahrgang an der neu gestalteten Frontpartie, geänderten Stoßfängern und angepassten LED-Rückleuchten. Erstmals hält die neueste Generation des Infotainmentsystems Nissan Connect mit integrierten Google-Diensten Einzug in den X‑Trail. Fahrer haben Zugriff auf die Sprachsteuerung via Google Assistant und können Apps aus dem Google Play Store herunterladen. Zudem erhalten sie Wetterprognosen sowie Over-the-Air-Updates.

Das Interieur bietet künftig im Detail noch mehr Komfort und Materialqualität. Dazu gehört in der Ausstattungsvariante Tekna+ optional eine kastanienbraune Lederausstattung. Ab der Variante N-Connecta verfügt der Nissan X‑Trail unter anderem über beheizbare Sitze vorne und hinten, ein beheizbares Lenkrad, eine Drei-Zonen-Klimaanlage und einen 12,3-Zoll-Infotainmentbildschirm. Serienmäßig vorhanden ist ab diesem Ausstattungsniveau zudem eine beheizbare Windschutzscheibe, die damit auch erstmals für den N-Trek erhältlich ist. Ab der höheren Ausstattungsvariante Tekna ist auf Wunsch ein Premium-Audiosystem mit zehn Lautsprechern erhältlich.

Der Pro Pilot Assist wurde ebenfalls weiter verbessert. Die Reaktionen des Lenkassistenten sind nun sanfter, zudem wird das Fahrzeug noch stabiler in der Spur gehalten und Gefahren in der Umgebung werden besser erkannt. Nissan verspricht außerdem eine genauere Verkehrszeichenerkennung, die Vermeidung von unbeabsichtigten Überholmanövern auf der falschen Fahrspur sowie ein natürlicheres Bremsen und Beschleunigen. Das 360-Grad-Around-View-System nutzt jetzt Weitwinkelkameras, die neue Ansichtsoptionen ermöglichen, darunter einen 360-Grad-3-D-Modus, die Funktion „Unsichtbare Motorhaube“ und eine T-Kreuzungsansicht.

Auf den deutschen Markt kommt der neue Modelljahrgang voraussichtlich im Spätsommer. Die Preise werden zeitnah zur Markteinführung bekannt gegeben. (aum)

Bilder zum Artikel
Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

