Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Porsche: Gewinn bricht drastisch ein

aum – 11. März 2026

Bei Porsche ist der Gewinn im vergangenen Jahr drastisch zurückgegangen. Das Operative Ergebnis sank gegenüber 2024 um 92,7 Prozent von 5,64 Milliarden Euro auf 413 Millionen Euro. Der Umsatz betrug 36,27 Milliarden Euro, das sind 9,5 Prozent weniger. Der Absatz ging um 10,1 Prozent auf 279.449 Fahrzeuge zurück. Die Marge des Automobilgeschäfts reduzierte sich von 22,7 auf 13,3 Prozent.

Belastet wird die Bilanz vor allem durch die schwierige Marktlage in China und die US-Zollpolitik. Das Ergebnis je Stammaktie belief sich auf 47 Cent und 48 Cent pro Vorzugsaktie. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende in Höhe von einem Euro bzw. 1,01 Euro vor. (aum)

Weiterführende Links: Porsche-Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Porsche.

Porsche.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Porsche-Chef Dr. Michael Leiters.

Porsche-Chef Dr. Michael Leiters.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Die Preisträger des „Porsche Turbo Award 2024“.
Porsche verleiht „Turbo Award“ an Talente
Porsche.
Porsche leicht unter dem Vorjahresabsatz
Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid.
Porsche lieferte über 320.000 Autos aus
Panamera Moment.
Zwei neue Bücher über Porsche
Werk 96 setzt bei der Veredelung und Optimierung des Porsche 911 (996) auf die „Street+“-Bremsbeläge von Pagid Racing.
Pagid Racing und Werk 96 bremsen gemeinsam den Porsche 996

Audio

Autonews vom 11. März 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren