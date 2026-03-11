Porsche: Gewinn bricht drastisch ein

Bei Porsche ist der Gewinn im vergangenen Jahr drastisch zurückgegangen. Das Operative Ergebnis sank gegenüber 2024 um 92,7 Prozent von 5,64 Milliarden Euro auf 413 Millionen Euro. Der Umsatz betrug 36,27 Milliarden Euro, das sind 9,5 Prozent weniger. Der Absatz ging um 10,1 Prozent auf 279.449 Fahrzeuge zurück. Die Marge des Automobilgeschäfts reduzierte sich von 22,7 auf 13,3 Prozent.

Belastet wird die Bilanz vor allem durch die schwierige Marktlage in China und die US-Zollpolitik. Das Ergebnis je Stammaktie belief sich auf 47 Cent und 48 Cent pro Vorzugsaktie. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende in Höhe von einem Euro bzw. 1,01 Euro vor. (aum)

