Spritpreise: Der AvD fordert zeitnahe Entlastung der Verbraucher

aum – 10. März 2026

Der Automobilclub von Deutschland fordert angesichts der stark gestiegenen Kraftstoffpreise eine zeitnahe und gezielte Entlastung der Verbraucher sowie der Wirtschaft. „In Ausnahmesituationen wie der aktuellen Krise im Golfraum braucht es kurzfristige Maßnahmen, um extreme Preissprünge abzufedern“, sagte AvD-Präsident Lutz Leif Linden. „Die Bundesregierung ist hier aufgefordert, schnellstmöglich eine temporäre Steuerentlastung im Sinne der Autofahrer umzusetzen. Gleichzeitig braucht es dauerhaft mehr Transparenz und eine konsequente Marktaufsicht im Kraftstoffmarkt. Nur wenn Wettbewerb funktioniert und Preisentwicklungen nachvollziehbar sind, können Verbraucher darauf vertrauen, dass sie an der Tankstelle faire Preise zahlen.“

Der Automobilclub begrüßt daher die von der Bundesregierung ins Leben gerufene Taskforce, die die aktuelle Entwicklung analysieren will. Bei seiner Forderung verweist der AvD auch darauf, dass der Preisanstieg in EU-Nachbarländern bei Weitem nicht so drastisch ausfalle wie hierzulande. In Deutschland überschreitet Benzin vielerorts im Tagesverlauf die Marke von zwei Euro je Liter; der weniger stark besteuerte und eigentlich günstigere Diesel ist teilweise noch einmal bis zu 20 Cent teurer. (aum)

Weiterführende Links: AvD-Presseseite

