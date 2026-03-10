Logo Auto-Medienportal
Mazda bewegt das größte Literaturfestival Europas

aum – 10. März 2026

Mazda macht die lit.COLOGNE mobil: Beim größten Literaturfestival Europas, das bis 22. März in Köln stattfindet, ist die Marke erstmals als offizieller Automobilpartner dabei. Mit einer Flotte von zehn Fahrzeugen unterstützt der Importeur aus Leverkusen in den zwei Festivalwochen die Mobilität von Autoren, Moderatoren, Veranstaltern und VIP-Besuchern im gesamten Kölner Stadtgebiet. Gefahren wird mit dem CX-80 und CX-60 sowie dem 6 e. Präsent ist Mazda darüber hinaus im Programmheft und auf der Webseite, auf Plakaten und Partnerwänden.

Über 200 Veranstaltungen feiern das Lesen und die Literatur und bringen Fans mit internationalen Autoren und Künstlern zusammen. Über 100.000 Besucher werden dazu erwartet. Sie können auch Probefahrten mit den neuen Mazda-Modellen buchen. (aum)

Mazda ist Automobilpartner des Kölner Literaturfestivals lit.Cologne.

Photo: lit.COLOGNE/Hieronymus Rönneper via Autoren-Union Mobilität

Photo: lit.COLOGNE/Hieronymus Rönneper via Autoren-Union Mobilität

Photo: lit.COLOGNE/Hieronymus Rönneper via Autoren-Union Mobilität

Photo: lit.COLOGNE/Hieronymus Rönneper via Autoren-Union Mobilität

Photo: lit.COLOGNE/Hieronymus Rönneper via Autoren-Union Mobilität

