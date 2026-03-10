Logo Auto-Medienportal
Audi lässt den Fünfzylinder hochleben

aum – 10. März 2026

Zum 50-jährigen Jubiläum des legendären Fünfzylinders präsentiert Audi Sport eine exklusive Sonderedition: den RS 3 Competition Limited. Von ihm werden 750 Stück gebaut. Zu den Besonderheiten gehören neben dem exklusiven Interieur Carbon-Elemente an der Karosserie und ein Gewindefahrwerk mit neuem Hinterachsstabilisator sowie Keramikbremsen. Der Audi RS 3 Competition Limited holt aus dem 2,5-Liter-Motor 400 PS (294 kW) und 500 Newtonmeter. In 3,8 Sekunden beschleunigt er von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 290 km/h.

Als Lackierungen stehen neben dem gefragten Farbton Daytonagrau exklusiv Malachitgrün und Gletscherweiß matt zur Wahl. Der Sportback kostet in Deutschland ab 108.365 Euro, die Limousine ist ab 110.005 Euro verfügbar. Die Auslieferungen beginnen Mitte des Jahres. (aum)

Audi RS 3 Competition Limited.

Audi RS 3 Competition Limited.

Photo: Audi via Autoren-Union Mobilität

Audi RS 3 Competition Limited.

Audi RS 3 Competition Limited.

Photo: Audi via Autoren-Union Mobilität

Audi RS 3 Competition Limited.

Audi RS 3 Competition Limited.

Photo: Audi via Autoren-Union Mobilität

Audi-Fünfzylinder 2.5 TFSI.

Audi-Fünfzylinder 2.5 TFSI.

Photo: Audi via Autoren-Union Mobilität

