Batterien des Nissan Leaf laden jetzt andere Autos auf

aum – 10. März 2026

Zweites Leben für die Hochvoltbatterien aus Elektroautos: Im Hafen von Vigo im nordwestlichen Spanien unterstützt Nissan ein Pilotprojekt von Little Electric Energy, bei dem ausgediente Akkus aus dem Leaf bei einer neuen Schnellladestation zum Einsatz kommen.

Das Projekt „Green Charge Flex“ ist eine modulare Plug-and-Play-Lösung: Zwölf 30-kWh-Batteriepacks, die ursprünglich in Nissan Leaf eingebaut waren, bilden ein 300-kWh-Energiespeichersystem, mit dem vier Schnellladestationen im Hafen von Vigo versorgt werden. Dort können Fahrzeuge sowohl mit 22 kW und Wechselstrom als auch mit Gleichstrom und bis zu 240 kW geladen werden.

Das System wird von der Europäischen Union und der spanischen Energieagentur IDAE (Institute for the Diversification and Saving of Energy) mitfinanziert. Die Ladestation unterstützt die Standards CCS-1, CCS-2 und CHAdeMO. Als Pilotprojekt wird die Anlage mindestens ein Jahr lang betrieben. (aum)

Bilder zum Artikel
Im Hafen von Vigo in Spanien werden ausgediente Batterien aus älteren Nissan Leaf als Stromspiecher für eine Schnellladestation genutzt.

Im Hafen von Vigo in Spanien werden ausgediente Batterien aus älteren Nissan Leaf als Stromspiecher für eine Schnellladestation genutzt.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

