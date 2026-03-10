Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Güterumschlag in den deutschen Seehäfen gestiegen

aum – 10. März 2026

Der Güterumschlag in den deutschen Seehäfen ist im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 3,8 Prozent gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden in den Häfen insgesamt 284,4 Millionen Tonnen Güter verladen (2024: 273,9 Millionen Tonnen). Während der Güterempfang aus dem Ausland im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 5,3 Prozent auf 171,1 Millionen Tonnen stieg, legte der Güterversand ins Ausland lediglich um 0,5 Prozent auf 103,7 Millionen Tonnen zu. Der innerdeutsche Verkehr machte trotz eines Zuwachses von 15,7 Prozent mit 9,6 Millionen Tonnen nach wie vor nur einen geringen Teil des gesamten Güterumschlags aus. (aum)

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Containershiff im Hamburger Hafen.

Containershiff im Hamburger Hafen.

Photo: Autoren-Union Mobilität/HHM/Dietmar Hasenpusch

Download:

Ähnliche Artikel

Massengutumschlag im Hamburger Hafen.
Die meisten Güter werden immer noch per Schiff transportiert
Containerumschlag im Hamburger Hafen.
Güterumschlag in den Häfen rückläufig
Zwei Containerschiffe auf der Elbe vor Hamburg.
Güterumschlag in den deutschen Seehäfen rückläufig
Seeverkehr nimmt um über 7 Prozent zu

Audio

Honda Civic e:HEV Advance

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren