Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Ari 901 jetzt auch mit Verkaufsaufbau

aum – 10. März 2026

Der sächsische Elektrofahrzeughersteller Ari Motors erweitert sein Angebot elektrischer Nutzfahrzeuge um eine Variante des Transporters 901 mit Verkaufsaufbau. Er eignet sich als Promomobil, mobiler Messestand, Verkaufsfahrzeug für Wochenmärkte, Roadshows oder andere Veranstaltungen. Der Aufbau besteht aus großen seitlichen Klappen, integrierten Präsentationsflächen und Stauraumlösungen und kann individuell nach Kundenwunsch gestaltet werden. Je nach Einsatzbereich lassen sich beispielsweise Kühlgeräte, Präsentationsmonitore, Theken, zusätzliche Stauraumlösungen oder spezielle Ausstattung für Gastronomie, Marketingaktionen oder Produktpräsentationen integrieren. Auch die Fahrzeugfolierung kann vollständig im Firmendesign des Kunden umgesetzt werden.

Für den Verkaufsbetrieb verfügt der Aufbau über eine separate Aufbaubatterie, die
Beleuchtung, Präsentationstechnik oder Kühlgeräte unabhängig vom Fahrantrieb mit Strom
versorgt. Unterstützt wird die Energieversorgung optional durch ein Solarmodul auf dem
Fahrzeugdach. Lieferbar sind vier Längen, darunter eine Version mit Doppelkabine. Die Netto-Preise beginnen bei 44.795 Euro. Ein erstes Fahrzeug der neuen Variante wurde bereits an das Saarland ausgeliefert, wo es künftig als mobiles Promotionfahrzeug für die Region eingesetzt wird.

Der Ari 901 hat eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und bietet eine Gesamtzuladung von bis zu rund 900 Kilogramm. Optional kann er auch mit einer Anhängerkupplung ausgestattet werden. Die Reichweite liegt bei etwa 250 Kilometern. (aum)

Weiterführende Links: ARI Motors

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Ari 901 als mobiles Verkaufsstand.

Ari 901 als mobiles Verkaufsstand.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ari 901 als mobiles Verkaufsstand.

Ari 901 als mobiles Verkaufsstand.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ari 901 als mobiles Verkaufsstand.

Ari 901 als mobiles Verkaufsstand.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ari 901 als mobiles Verkaufsstand.

Ari 901 als mobiles Verkaufsstand.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ari 901 als mobiles Verkaufsstand.

Ari 901 als mobiles Verkaufsstand.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ari 901 als mobiles Verkaufsstand.

Ari 901 als mobiles Verkaufsstand.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Renault 5 E-Tech Electric.
Praxistest Renault 5 E-Tech: Retro trifft Zukunft
Containershiff im Hamburger Hafen.
Güterumschlag in den deutschen Seehäfen gestiegen
Audi RS 3 Competition Limited.
Audi lässt den Fünfzylinder hochleben
Tanken.
Spritpreise: Der AvD fordert zeitnahe Entlastung der Verbraucher
Mazda ist Automobilpartner des Kölner Literaturfestivals lit.Cologne.
Mazda bewegt das größte Literaturfestival Europas
Im Hafen von Vigo in Spanien werden ausgediente Batterien aus älteren Nissan Leaf als Stromspiecher für eine Schnellladestation genutzt.
Batterien des Nissan Leaf laden jetzt andere Autos auf

Audio

Honda Civic e:HEV Advance

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren