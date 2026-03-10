Ari 901 jetzt auch mit Verkaufsaufbau

Der sächsische Elektrofahrzeughersteller Ari Motors erweitert sein Angebot elektrischer Nutzfahrzeuge um eine Variante des Transporters 901 mit Verkaufsaufbau. Er eignet sich als Promomobil, mobiler Messestand, Verkaufsfahrzeug für Wochenmärkte, Roadshows oder andere Veranstaltungen. Der Aufbau besteht aus großen seitlichen Klappen, integrierten Präsentationsflächen und Stauraumlösungen und kann individuell nach Kundenwunsch gestaltet werden. Je nach Einsatzbereich lassen sich beispielsweise Kühlgeräte, Präsentationsmonitore, Theken, zusätzliche Stauraumlösungen oder spezielle Ausstattung für Gastronomie, Marketingaktionen oder Produktpräsentationen integrieren. Auch die Fahrzeugfolierung kann vollständig im Firmendesign des Kunden umgesetzt werden.

Für den Verkaufsbetrieb verfügt der Aufbau über eine separate Aufbaubatterie, die

Beleuchtung, Präsentationstechnik oder Kühlgeräte unabhängig vom Fahrantrieb mit Strom

versorgt. Unterstützt wird die Energieversorgung optional durch ein Solarmodul auf dem

Fahrzeugdach. Lieferbar sind vier Längen, darunter eine Version mit Doppelkabine. Die Netto-Preise beginnen bei 44.795 Euro. Ein erstes Fahrzeug der neuen Variante wurde bereits an das Saarland ausgeliefert, wo es künftig als mobiles Promotionfahrzeug für die Region eingesetzt wird.



Der Ari 901 hat eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und bietet eine Gesamtzuladung von bis zu rund 900 Kilogramm. Optional kann er auch mit einer Anhängerkupplung ausgestattet werden. Die Reichweite liegt bei etwa 250 Kilometern. (aum)

