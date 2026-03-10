Logo Auto-Medienportal
Rauf aufs Motorrad mit Triumph

aum – 10. März 2026

Triumph bietet Motorradfahrern im Rahmen einer Tour durch Deutschland und Österreich wieder an zahlreichen Terminen Probefahrten an. Je nach Termin und Standort stehen unter anderem die Scrambler 400 XC, Tracker 400, Daytona 660, Trident 660, Trident 800, Bonneville Bobber, Tiger Sport 800, Tiger 900 GT Pro Alpine Edition, Speed Twin 1200 RS und Street Triple RS bereit.

Da die Modellverfügbarkeit von Stopp zu Stopp variiert, ist es ratsam, sich vorher online über die jeweils verfügbaren Motorräder der „Triumph Rides on Tour“ zu informieren. Die Anmeldung zu den Probefahrten erfolgt vorab über die Website www.triumph-rides-on-tour.de. Dort sind alle Termine, Standorte und Zeitfenster der einzelnen Modelle aufgeführt. Die Anzahl der Probefahrten pro Termin ist begrenzt. Die Angaben werden laufend aktualisiert. Los geht es am 21. und 22. März bei der Motorradmesse in Erfurt. (aum)

