Dacia will ins Schwarze treffen

aum – 10. März 2026

Im Rahmen der Roadmap des Renault-Konzerns für die nächsten fünf Jahre kommt Dacia nicht nur die Rolle des Experten für Allrad- und Flüssiggasantrieb zu, sondern soll auch da Kompaktsegment ausgebaut werden. Nach dem Bigster präsentieren die Rumänen nun den Striker nun einen klassischen Kombi für das C-Segment. Das 4,62 Meter lange Modelle soll zu einem Einstiegspreis von unter 25.000 Euro auf den Markt kommen. Geplant sind auch eine 4x4- und eine LPG‑Variante. Den Modellnamen leitet Dacia dem Ausdruck „einen Strike machen“ oder „ins Schwarze treffen“ ab. Offiziell vorgestellt werden soll das neue Modell in drei Monaten.

Ebenfalls angekündigt ist noch für dieses Jahr ein weiteres Elektrofahrzeug für das A-Segment. Anders als der Spring wird es in Europa gebaut. Der Einstiegspreis soll unter 18.000 Euro liegen. Für die Zukunft sind noch zwei weitere E-Fahrzeuge geplant. (aum)

Weiterführende Links: Dacia

Bilder zum Artikel
Dacia Striker.

Dacia Striker.

Photo: Dacia via Autoren-Union Mobilität

