Der S schließt die Lücke zwischen Einstiegs- und Topmodell

aum – 10. März 2026

Porsche erweitert das Angebot der vollelektrische Cayenne-Baureihe um den S. Sein Allradsystem leistet 400 kW (544 PS), mit Launch Control für zehn Sekunden bis zu 490 kW (666 PS).

Der Cayenne S Electric beschleunigt in 3,8 Sekunden von null auf 100 km/h und ist bis zu 250 km/h schnell. Die kombinierte WLTP-Reichweite liegt bei bis zu 653 Kilometern. Analog der anderen beiden Cayenne-Electric-Modelle verfügt die S-Variante über eine Hochvolt-Batterie mit 113 kWh-Bruttokapazität, die sich an einer geeigneten Schnellladesäule mit bis zu 400 kW Ladeleistung in weniger als 16 Minuten von 10 auf 80 Prozent State of Charge (SoC) aufladen lässt.

Die Preisliste beginnt bei 126.400 Euro. (aum)

Weiterführende Links: Porsche-Presseseite

Mehr zum Thema:

Porsche Cayenne S Electric.

Porsche Cayenne S Electric.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Porsche Cayenne S Electric.

Porsche Cayenne S Electric.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Porsche Cayenne S Electric.

Porsche Cayenne S Electric.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Porsche Cayenne S Electric.

Porsche Cayenne S Electric.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Porsche Cayenne S Electric.

Porsche Cayenne S Electric.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

