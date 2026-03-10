Praxistest Renault 5 E-Tech: Retro trifft Zukunft

Ob R 4, R 5 oder der neue Twingo – kein anderer Hersteller reitet die Retro-Welle so souverän wie Renault. Mit seinen modernen Klassikern lässt er den Charme vergangener Zeiten wieder aufblitzen. Die kultigen Modelle von einst setzten Trends, allen voran der Renault 5. Als er 1972 debütierte, war der kleine Franzose seiner Zeit weit voraus: Er war kompakt und quirlig für die Stadt, hatte ein schickes Blechkleid und Lackierungen in kunterbunten Farben – von Sonnengelb bis Pistaziengrün – die perfekt zur optimistischen Stimmung der Zeit passten. Mit dem 5 E-Tech bringen die Franzosen ihr einstiges Kultauto zurück auf die Straße.

Die moderne Neuauflage ist optisch mindestens genauso schick wie der Enkel, aber in den Abmessungen deutlich gewachsen. Der vollelektrische Nachfolger ist 3,92 Meter lang und der Radstand von 2,54 Metern verspricht ein großzügiges Platzangebot. Dies betrifft allerdings nur die erste Reihe, in der Fahrer und Beifahrer eine ordentliche Bewegungsfreiheit vorfinden. Hinten geht es dagegen spürbar beengter zu. Großen Mitfahrern fehlt es vor allem an genügend Raum, um die Füße und Knie ordentlich zu platzieren. So empfiehlt sich der Fond eher für den jungen Nachwuchs. Für einen Kleinwagen recht ordentlich fällt dagegen das Fassungsvermögen des Kofferraums mit 326 bis maximal 1106 Litern aus.



Auch der neue Renault 5 beweist Mut zur Farbe: knalliges Gelb, poppiges Grün – ganz im Stil der 1970er Jahre. Wer es nicht so expressiv mag, kann sich auch für eine dezentere Lackierung entscheiden. Ein nettes Feature ist die in die Motorhaube integrierte Ladestandsanzeige in Form einer stilisierten „5”. Jeder Balken steht für 20 Prozent, so dass der aktuelle Batteriestatus von außen erkennbar ist. Selbstverständlich lässt sich der Ladezustand jederzeit auch vom Cockpit oder per Smartphone-App ablesen.



Nicht immer optimal ist hingegen die Position der Ladeklappe: Sie sitzt auf der Fahrerseite – und damit zur Straße hin. Wird der Renault 5 am Fahrbahnrand geladen, befindet sich der Anschluss somit auf der Seite des fließenden Verkehrs. Zudem ragen die Klappe und der Stecker über die Spiegellinie hinaus, was ein Risiko für Beschädigungen oder schlimmstenfalls sogar für Verletzungen von vorbeifahrenden Radfahrern darstellen kann.



Vorbildliches Multimedia



Rund ums Cockpit präsentiert sich der R 5 als modern. Das klar strukturierte und gut ablesbare 10-Zoll-Kombiinstrument vor dem Fahrer liefert alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Der mittig platzierte Multimedia-Touchscreen lässt sich intuitiv bedienen und führt – dank Google-Integration – mit zuverlässigen Echtzeitdaten zum eingegebenen Ziel. Eine Ambientebeleuchtung wie bei der Ausstattungsline Techno, ansprechende Materialien und die bequemen Sitze mit gutem Seitenhalt unterstreichen dabei den wohnlichen Charakter des Innenraums.



Neben einem zuverlässig arbeitenden Sprachassistenten hat der R 5 auch einen digitalen Avatar an Bord: „Reno“ ist ein virtueller Assistent auf Basis künstlicher Intelligenz, der allgemeine Fragen beantwortet, Tipps zu Sehenswürdigkeiten gibt oder Bedienfunktionen übernimmt. Im Alltag zeigt das System jedoch noch Luft nach oben. Es reagiert mitunter etwas träge, versteht manchmal Anfragen nicht und bietet aktuell nur einen überschaubaren Mehrwert gegenüber einem klassischen Sprachassistenten. Immerhin ist „Reno“ lernfähig und soll durch permanente Software-Updates kontinuierlich verbessert werden.



Grundsätzlich erweist sich die Bedienung beim Franzosen jedoch als gut, auch wenn es rechts hinter dem Volant mit insgesamt drei Lenkstockhebeln ziemlich voll ist. Anfangs wirkt die Anordnung von Scheibenwischerhebel, Radiosatellit und Wählhebel überladen, so dass man leicht zum falschen Hebel greift. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit funktioniert das Einlegen der Fahrstufe jedoch problemlos und der Scheibenwischer, der anfangs noch fälschlicherweise aktiviert wurde, bleibt vor dem Losfahren jetzt auch wirklich brav aus.



Hoher Fahrspaß und Komfort



Die für einen Kleinwagen überraschend direkte Lenkung und das aufwändig konstruierte Fahrwerk mit Mehrfachlenker-Hinterachse sorgen vor allem auf kurvigen Strecken für viel Dynamik. Dazu trägt auch der Antrieb bei, der mit seinen 110 kW (150 PS) für flotte Fahrleistungen sorgt und lebendig anspricht. Damit beschleunigt der Renault 5 E-Tech Electric in flinken acht Sekunden auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist zugunsten der Reichweite elektronisch auf 150 km/h limitiert. Die hohe Agilität macht Laune. Aber nicht nur die: Auch auf schlechten Straßen überzeugt der Renault mit einem geschmeidigen Abrollkomfort.



In unserem Praxistest verbrauchte der Retro-Renault im Durchschnitt exakt 16 kWh und lag somit knapp über der Werksangabe von 15,2 kWh. Die versprochene Reichweite von rund 400 Kilometern schrumpft somit auf realistische 325 Kilometer, was für einen Kleinwagen mit einer 52-kWh-Batterie aber noch völlig in Ordnung ist. Bei Autobahnfahrten steigt der Verbrauch hingegen auf rund 20 kWh an, wodurch sich der Aktionsradius deutlich verringert. In der Stadt, seinem Hauptaufgabengebiet, zeigte sich der schicke Franzose allerdings als sparsam und konsumierte gerade einmal rund 12 kWh. Positiv fällt dabei auch der geringe Wendekreis von 10,3 Metern aus. Er macht den kleinen Fünftürer beim Rangieren im Stadtgetümmel wendig.



An einer 11-kW-Wallbox benötigt die Batterie 3,15 Stunden, um die Akkus von 15 auf 80 Prozent zu laden. Das Schnellladen mit einer Leistung von 100 kW dauert 30 Minuten. Das ist zwar nicht ultraschnell, aber solide. Damit liegt der R 5 E-Tech auf einem für Kleinwagen typischen Niveau, wie es auch ein Hyundai Kona, ein Peugeot E-208 oder ein Opel Corsa erreichen. (aum)



Daten Renault 5 E-Tech 150 Electric Comfort Range



Länge x Breite x Höhe (m): 3,92 x 1,77 x 1,50

Radstand (m): 2,54

Antrieb: E-Motor, FWD, 1-Gang-Getriebe

Leistung: 110 kW / 150 PS

Max. Drehmoment: 245 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 8,0 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 15,2 kWh

Testverbrauch 16,0 kWh

Batteriekapazität: 52 kWh

WLTP-Reichweite: 405 km

Leergewicht / Zuladung: min. 1524 kg / max. 366 kg

Kofferraumvolumen: 326–1106 Liter

Max. Anhängelast: 500 kg

Basispreis: 31.000 Euro