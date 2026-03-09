Praxistest Peugeot E-308 GT: Die Realität hält nicht mit

Der 308 aus dem Portfolio der Stellantis-Tochter Peugeot gehört zu den formal spannendsten Angeboten in der Kompaktklasse. Er steht auf der gleichen Plattform wie der DS 4 und der Opel Astra, schlägt jedoch eine ganz andere Designrichtung ein als die Schwestermodelle. Nach dem jüngsten Facelift zum Jahreswechsel wird der Unterschied noch auffälliger. Der große Grill in Wagenfarbe und beim GT sogar mit beleuchtetem Markenlogo wird von den typischen dreikralligen Leuchten eingerahmt, dieses Designelement der Löwenmarke wiederholt sich am Heck bei den Rückleuchten.

Eigenständig, aber nicht uneingeschränkt beliebt ist das Cockpit des 308. Die hoch angeordneten Instrumente liegen oberhalb des sehr kleinen Lenkradkranzes, oft bleibt der Eindruck, es würde doch etwas verdeckt. Die Zwei-Wege-Justierung des Lenkrades und der elektrisch einstellbare Fahrersitz lassen sich dann doch irgendwann in eine Konstellation bewegen, die zufriedenstellend ist. Das Raumgefühl ist vorne hingegen formidabel, nirgendwo besteht die Gefahr des Aneckens, Ablagen gibt es überdies in vielfältiger Form und Größe. Im Fond ist das Platzangebot weniger gut. Wenn vorne ein großgewachsener Fahrer oder Beifahrer hockt, stellt das Einsteigen hinten bei weit zurückgeschobenen Vordersitzen schon eine Herausforderung dar. Der Raum für Knie und Füße ist ebenfalls nicht übertrieben groß, im 308 sitzt man im Fond nicht zuletzt wegen der kurzen Fläche der Bank wirklich in der zweiten Reihe.



Die Einrichtung dagegen ist gelungen, die Materialzusammenstellung passt und die Haptik stimmt bei jeder Berührung versöhnlich. Der Touchscreen des Multimediasystems misst zehn Zoll, stellt aber mit seinen tiefgründigen und nicht immer logisch korrekt aufgebauten Menüs für den Neuling eine Herausforderung dar. Es dauert ein wenig, bis sich die schrittweise Annäherung, etwa für die Einstellung der Sitzheizung, erschlossen hat. Immerhin gibt es Abkürzungen über programmierbare Kurzwahltasten.



Der Antrieb des E-308 setzt auf 400-Volt-Technik und einen Akku mit jetzt 58,3 kWh Kapazität, davor waren es nur 54 kWh. Der Elektromotor treibt mit einer Leistung von 156 PS (115 kW) die Vorderräder an, stemmt dabei aus dem Stand bereits 270 Newtonmeter Drehmoment. Dennoch reicht das nur für eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 9,8 Sekunden, immerhin müssen mindestens 1884 Kilogramm in Schwung gebracht werden. Die Höchstgeschwindigkeit wird elektronisch auf 170 km/h begrenzt, die Herstellerangabe zur Reichweite ist jedoch auch bei gemäßigter Fahrweise ein eher theoretischer Wert. Rund 450 Kilometer soll der Elektro-Peugeot mit einer Akku-Ladung schaffen, auch nach langen Ladesessions versprach uns die Anzeige im Display jedoch nicht mehr als 409 Kilometer.



Und die zerrieben sich wie Partisan und Parmesan über die Distanz zusehends, nach exakt 100 Kilometern Fahrstrecke signalisierte der E-308 lediglich noch 280 Kilometer Reichweite. Das ärgert deshalb, weil auch die versprochene Ladeleistung von 100 kW nicht erreicht wurde. An der Schnellladestation von Aral Pulse, die übrigens in Sichtweise der Rüsselsheimer Peugeot-Testwagen-Werkstatt in Rüsselsheim gelegen ist, blieb der Stromfluss trotz alleiniger Belegung der Ladesäule bei 46 kW hängen. So dauerte es fast 40 Minuten, bis 26 kWh mühsam in den Akku gepresst wurden und eine Kapazität von 84 Prozent erreicht war. Da ist der Wettbewerb unterm eigenen Dach deutlich schneller, Leapmotor setzt bei einigen Modellen bereits auf die flinkere 800-Volt-Technik.



Fahrerisch stellt der elektrische Peugeot keine großen Herausforderungen an seinen Chauffeur. Mit einer in drei Stufen einstellbaren Rekuperation verzögert er unter dem Einsatz der Bremslichter in den beiden höchsten Stufen zwar nicht bis zum Stillstand, aber ohne den verbindlichen Druck aufs Bremspedal. Zusammen mit der leichtgängigen Lenkung führt das zu einem sehr beschwingtem Fahrgefühl, etwas mehr Rückmeldung über den Traktionszustand wäre dennoch wünschenswert. Die Federung taugt auf langen Wellen, kurze Unebenheiten steckt sie dagegen nicht so leicht weg. Den Fahrkomfort mindert auch die gewiss schick aussehende, aber recht hart abrollende 18-Zoll-Bereifung.



49.690 Euro verlangt Peugeot für den E-308 in der Ausstattung GT Exklusiv, bei der unter anderem Matrix-LED-Licht, Infotainment mit Echtzeit-Navigation, Ambientelicht, Leichtmetallräder und Metalliclack inklusive sind. Nur das gläserne Panoramadach (1100 Euro) und die induktive Smartphone-Ladung (150 Euro) wollen extra bezahlt werden. Wer nicht vornehmlich auf der Langstrecke, dafür aber komfortabel und stilvoll unterwegs sein will, findet mit dem Elektro-Franzosen ein attraktives Angebot. (aum)



Daten Peugeot E-308 GT



Länge x Breite x Höhe (m): 4,37 x 1,85 x 1,44

Radstand (m): 2,68

Antrieb: Elektromotor, Automatik, Frontantrieb

Leistung: 156 PS (115 kW)

Max. Drehmoment: 270 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 9,8 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 15,6 kWh

WLTP-Reichweite: 450 km

Testverbrauch: 18,2 kWh

Batteriekapazität: 58,3 kWh

Leergewicht / Zuladung: min. 1884 kg / max. 453 kg

Anhängelast: n.a.

Kofferraumvolumen: 361–1258 Liter

Preis: 49.690 Euro

Testwagenpreis: 49.840 Euro

