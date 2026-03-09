Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Der Nissan Leaf ist der Favorit der Frauen

aum – 9. März 2026

Der Nissan Leaf ist „Women’s World Car of the Year 2026“. Bei der Wahl der ausschließlich mit Automobiljournalistinnen besetzten internationalen Jury hatte sich das Elektroauto zuvor den Sieg in der Kompaktklasse gesichert. Bei den Women's World Car of the Year Awards (WWCOTY) standen insgesamt 56 Fahrzeugmodelle auf der Kandidatenliste. Bewertet wurden Eigenschaften wie Sicherheit, Qualität, Preis, Design, Fahrkomfort, Nutzwert und Ökobilanz.

Die 86 Motorjournalistinnen aus über 50 Ländern loben den Nissan Leaf für seinen praxisnahen Ansatz im Bereich Elektromobilität sowie für die ausgewogene Balance zwischen leistungsstarkem Elektroantrieb und angenehmem Fahrkomfort im Alltag. (aum)

Weiterführende Links: Nissan-Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Nissan Leaf

Nissan Leaf

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Leaf.

Nissan Leaf.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Leaf.

Nissan Leaf.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Leaf.

Nissan Leaf.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Nissan Leaf
Nissan Leaf startet bei 35.950 Euro
Produktion des Nissan Leaf im Werk Sunderland.
Nissan startet Produktion des Leaf
Nissan Leaf vor dem Google-Büro in München.
Der Nissan Leaf zeigt sich am Rand der IAA
Nissan Leaf.
Nissan Leaf: Mitten hinein in die pralle Elektro-Gegenwart
Nissan Leaf (2013).
Alte Elektroautos: Erfahrungen aus den USA

Audio

Wirtschaftsnews vom 06. März 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren