Der Nissan Leaf ist der Favorit der Frauen

Der Nissan Leaf ist „Women’s World Car of the Year 2026“. Bei der Wahl der ausschließlich mit Automobiljournalistinnen besetzten internationalen Jury hatte sich das Elektroauto zuvor den Sieg in der Kompaktklasse gesichert. Bei den Women's World Car of the Year Awards (WWCOTY) standen insgesamt 56 Fahrzeugmodelle auf der Kandidatenliste. Bewertet wurden Eigenschaften wie Sicherheit, Qualität, Preis, Design, Fahrkomfort, Nutzwert und Ökobilanz.

Die 86 Motorjournalistinnen aus über 50 Ländern loben den Nissan Leaf für seinen praxisnahen Ansatz im Bereich Elektromobilität sowie für die ausgewogene Balance zwischen leistungsstarkem Elektroantrieb und angenehmem Fahrkomfort im Alltag. (aum)



