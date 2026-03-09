Stauprognose: Das Frühlingswetter lockt Ausflügler

Die erste große Reisewelle des Jahres zu Ostern steht zwar noch aus, aber an diesem Wochenende ist auf vielen deutschen Autobahnen mit etwas mehr Verkehr zu rechnen. Der ADAC erwartet bei sonnigem Frühlingswetter verstärkten Ausflugsverkehr in Richtung Alpen sowie in die Naherholungsgebiete. Außerdem zieht es noch immer einige Wintersportler in die Alpen und die Mittelgebirge. Besonders am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag muss auf den Routen in Richtung Skigebiete mit Verzögerungen gerechnet werden.

Bei gutem Wetter kann der Ausflugsverkehr am Samstag und Sonntag ganztägig zu Behinderungen führen. Zudem nimmt die Bautätigkeit auf den Autobahnen wieder deutlich zu, was zusätzlich für Engpässe sorgt. Besonders staugefährdete sinmd nach Einschätzung des Automobilclubs folgende Strecken in Deutschland:



- A 1 Köln – Dortmund – Münster – Osnabrück – Bremen

- A 2 Oberhausen – Dortmund

- A 3 Arnheim – Oberhausen – Köln – Frankfurt – Würzburg

- A 4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe sowie Dresden – Görlitz

- A 5 Karlsruhe – Basel sowie Frankfurt – Kassel

- A 6 Mannheim – Heilbronn

- A 7 Fulda – Würzburg sowie Ulm – Füssen/Reutte

- A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

- A 9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München

- A 10 Berliner Ring

- A 81 Stuttgart – Singen

- A 93 Rosenheim – Kiefersfelden

- A 95 München – Garmisch-Partenkirchen

- A 96 München – Lindau

- A 99 Autobahnring München



Auch auf wichtigen Urlaubsrouten in den Nachbarländern kann es weiterhin zu Verzögerungen kommen, vor allem aufgrund von Baustellen. In Österreich sind davon insbesondere die Tauernautobahn, die Inntalautobahn sowie die Brennerautobahn zwischen Innsbruck und dem Brenner betroffen. In der Schweiz zählen die Autobahnen 1, 2 und 3 zu den staugefährdeten Strecken.



In Italien ist vor allem die Autostrada del Brennero betroffen. Zudem kann es im Puster-, Grödnertal und Gadertal sowie im Vinschgau mehr Verkehr geben. Um den Ausweichverkehr durch Ortschaften zu verhindern, werden bei starkem Stau an besonders belasteten Alpenrouten wieder Abfahrtssperren eingerichtet. Diese gelten in Tirol an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie zusätzlich freitags zwischen 7 und 19 Uhr rund um Innsbruck. In Deutschland gelten sie unter anderem auf der A 7 im Landkreis Ostallgäu, auf der A 8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, auf der A 93 Inntalautobahn sowie auf der B 2 /B 23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.



Bei der Einreise nach Deutschland sind weiterhin Grenzkontrollen möglich. Dadurch kann es zu Wartezeiten an einzelnen Übergängen kommen. (aum)



