Neuer Niu: FQ iX 150 und 300

aum – 7. März 2026

Der Name ist ein wenig gewöhnungsbedürftig: FQiX. Aussprechen wird man den Namen des neuen Elektrorollers von Niu wohl eher buchstabierend als F Q i X. Das neue Modell kommt voraussichtlich im dritten Quartal als 45 km/h schneller Kleinkraftroller FQ iX 150 mit einer Normreichweite von rund 75 Kilometern sowie als 80 km/h schneller Leichtkraftroller FQ iX 300 mit einem Aktionsradius von 100 Kilometern und ABS. Beide Ausführungen verfügen über herausnehmbare Akkus, ein Fünf-Zoll-TFT-Farbdisplay, umfangreiche Konnektivität, zwei USB-Anschlüsse, sechs Fahrmodi und Traktionskontrolle. Die Preise beginnen bei 2399 Euro. (aum)





Niu FQ iX 300.

Niu FQ iX 300.

Niu FQ iX 150.

Niu FQ iX 150.

