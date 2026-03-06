Logo Auto-Medienportal
Citroën setzt den C5 Aircross auf besondere Weise in Szene

aum – 6. März 2026

Citroën startet eine Einführungskampagne für den neuen C5 Aircross: Sie setzt auf 3-D-Animationen auf digitalen Werbeflächen im öffentlichen Raum sowie einen Showcase im Rahmen der Deutschlandpremiere des immersiven Ocean Portal von Ocean Outdoor.

Bei den 3-D-Spots entsteht der Eindruck, der C5 Aircross löse sich aus dem Bildschirm und fahre in die reale Stadt hinein. Das Ocean Portal ist eine rund 80 Quadratmeter große, begehbare LED-Installation, die vergangene Woche ihre Premiere in Deutschland hatte und auf Hollywood-Technik setzt. Das Fahrzeug wird dabei in interaktive Echtzeit-Szenarien eingebettet. Integrierte Sensoren erfassen Position und Bewegung der Besucher, so dass die digitalen Inhalte unmittelbar darauf reagieren. Die mobile Konstruktion kann flexibel an wechselnden Indoor-Standorten eingesetzt werden. (aum)


Citroën C5 Aircross in der LED-Installation Ocean Portal.

3-D-Animation des Citroën C5 Aircross auf einer digitalen Werbefläche.

