Citroën setzt den C5 Aircross auf besondere Weise in Szene

Citroën startet eine Einführungskampagne für den neuen C5 Aircross: Sie setzt auf 3-D-Animationen auf digitalen Werbeflächen im öffentlichen Raum sowie einen Showcase im Rahmen der Deutschlandpremiere des immersiven Ocean Portal von Ocean Outdoor.

Bei den 3-D-Spots entsteht der Eindruck, der C5 Aircross löse sich aus dem Bildschirm und fahre in die reale Stadt hinein. Das Ocean Portal ist eine rund 80 Quadratmeter große, begehbare LED-Installation, die vergangene Woche ihre Premiere in Deutschland hatte und auf Hollywood-Technik setzt. Das Fahrzeug wird dabei in interaktive Echtzeit-Szenarien eingebettet. Integrierte Sensoren erfassen Position und Bewegung der Besucher, so dass die digitalen Inhalte unmittelbar darauf reagieren. Die mobile Konstruktion kann flexibel an wechselnden Indoor-Standorten eingesetzt werden. (aum)





