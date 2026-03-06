Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Vier Millionen BMW aus Berlin

aum – 6. März 2026

Im Berliner BMW-Werk ist das viermillionste Motorrad gebaut worden. Es handelt sich um eine BMW R 1300 GS Adventure aus der seit über einem Jahrzehnt zulassungsstärksten Baureihe in Deutschland überhaupt. In Spandau sind über 2600 Mitarbeiter beschäftigt. Der Standort fertigte ab 1939 zunächst Motorradkomponenten, 1969 wurde die Zweirad-Produktion komplett von München nach Berlin verlegt und war lange Zeit das einzige Motorradwerk von BMW. Damals waren zunächst rund 400 Menschen beschäftigt, die täglich etwa 30 Motorräder herstellten.

Die Produktionszahlen stiegen kontinuierlich: 1975 verließ das 100.000ste Motorrad das Werk, 1980 war die Viertelmillion überschritten. 2001 wurde die Millionenmarke geknackt, 2011 rollte das zweimillionste und 2019 das dreimillionste Motorrad vom Berliner Band. In Spitzenzeiten ist heute alle 60 Sekunden ein neues Motorrad fertig, täglich sind es bis zu 900 Fahrzeuge. (aum)


Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Die viermillionste BMW aus dem Motorradwerk in Berlin.

Die viermillionste BMW aus dem Motorradwerk in Berlin.

Photo: BMW via Autoren-Union Mobilität

Download:

Die viermillionste BMW aus dem Motorradwerk in Berlin.

Die viermillionste BMW aus dem Motorradwerk in Berlin.

Photo: BMW via Autoren-Union Mobilität

Download:

Die viermillionste BMW aus dem Motorradwerk in Berlin.

Die viermillionste BMW aus dem Motorradwerk in Berlin.

Photo: BMW via Autoren-Union Mobilität

Download:

Der Motor für die viermillionste BMW aus dem Motorradwerk in Berlin wird gebaut.

Der Motor für die viermillionste BMW aus dem Motorradwerk in Berlin wird gebaut.

Photo: BMW via Autoren-Union Mobilität

Download:

Die viermillionste BMW aus dem Motorradwerk in Berlin.

Die viermillionste BMW aus dem Motorradwerk in Berlin.

Photo: BMW via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Der einmillionste BMW aus dem Werk Rosslyn in Südafrika.
Eine Million BMW aus Südafrika
BMW-Brilliance-Werk Tiexi in Shengyang.
BMW feiert einmillionstes Auto aus Shenyang
Der 1,5-millionste BMW aus Leipzig.
1,5-millionster BMW in Leipzig gebaut
BMW-Werk Berlin produziert 500 000ste GS mit Boxermotor. Von links: Dr. Marc Sielemann, Leiter Produktion BMW Motorrad und Stephan Schaller, Leiter BMW Motorrad.
BMW-Werk Berlin produziert 500 000ste GS
Dirk Schulz (li.) komplettiert mit DTM-Werksfahrer Dirk Werner seinen BMW M6 Gran Coupé.
Neunmillionster BMW aus Dingolfing

Audio

Autonews vom 04. März 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren