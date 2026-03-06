Vier Millionen BMW aus Berlin

Im Berliner BMW-Werk ist das viermillionste Motorrad gebaut worden. Es handelt sich um eine BMW R 1300 GS Adventure aus der seit über einem Jahrzehnt zulassungsstärksten Baureihe in Deutschland überhaupt. In Spandau sind über 2600 Mitarbeiter beschäftigt. Der Standort fertigte ab 1939 zunächst Motorradkomponenten, 1969 wurde die Zweirad-Produktion komplett von München nach Berlin verlegt und war lange Zeit das einzige Motorradwerk von BMW. Damals waren zunächst rund 400 Menschen beschäftigt, die täglich etwa 30 Motorräder herstellten.

Die Produktionszahlen stiegen kontinuierlich: 1975 verließ das 100.000ste Motorrad das Werk, 1980 war die Viertelmillion überschritten. 2001 wurde die Millionenmarke geknackt, 2011 rollte das zweimillionste und 2019 das dreimillionste Motorrad vom Berliner Band. In Spitzenzeiten ist heute alle 60 Sekunden ein neues Motorrad fertig, täglich sind es bis zu 900 Fahrzeuge. (aum)





