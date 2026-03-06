„Die Händler sind das Gesicht der Marke vor Ort“

Mitsubishi hat zum zehnten Mal seine 30 erfolgreichsten deutschen Handelspartner des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Im Rahmen einer Abendveranstaltung in Düsseldorf würdigte der Importeur besondere Leistungen in Vertrieb, Service und Kundenorientierung. Bewertet wurden unter anderem Kundenzufriedenheit, Servicequalität, Engagement für die Marke sowie die konsequente Umsetzung von Vertriebs- und Qualitätsstandards. Ziel ist es, jene Partner sichtbar zu machen, die Mitsubishi im Alltag besonders überzeugend vertreten.

Die feierliche Preisverleihung bot auch Raum für Austausch und Dialog innerhalb des Händlernetzes.„Unsere Handelspartner sind das Gesicht der Marke vor Ort. Sie prägen maßgeblich, wie Kundinnen und Kunden Mitsubishi erleben: vom ersten Kontakt bis zum Service nach dem Fahrzeugkauf“, sagte Jens Schulz, Geschäftsführer von Mitsubishi Motors Deutschland. „Mit der Top-30-Auszeichnung würdigen wir Betriebe, die Verantwortung übernehmen, hohe Qualitätsstandards leben und sich durch eine überdurchschnittliche Kundenzufriedenheit auszeichnen.“



Gerade im Jahr 2025, das durch die Einführung der neuen Modellen Mitsubishi Grandis und dem ersten vollelektrischen Mitsubishi-SUV, dem Eclipse Cross, erweiterten Modellpalette geprägt war, komme der Leistungsfähigkeit des Händlernetzes eine besondere Bedeutung zu. Die ausgezeichneten Partner hätten gezeigt, wie konsequente Kundenorientierung, kompetente Beratung und ein zuverlässiger Service nachhaltig zum Vertrauen in die Marke beitragen, so Schulz. (aum)

