Vorschau: Drei Elektriker und ein Lifestyle-Kombi

Renault hat es vorgemacht, Allianzpartner Nissan zieht nach und wiederbelebt sein 2022 eingestelltes Traditionsmodell Micra durch eine Elektro-Version. Der technisch eng mit dem R 5 E-Tech verwandte Kleinwagen-Stromer kommt wie dieser mit zwei Motorvarianten und drei Ausstattungen. Frank Wald sammelt in der kommenden Woche die ersten Fahreindrücke.

Dacia wird am Dienstag das Konzeptfahrzeug Striker enthüllen. Es wird als von den 1980er Jahren inspirierter Lifestyle-Kombi angekündigt. Volkswagen lädt am Donnerstag zur Jahrespressekonferenz für die Kernmarke und die Nutzfahrzeugsparte ein. Der Zweirad-Industrie-Verband zieht einen Tag früher für das Fahrradjahr 2025 ebenfalls Bilanz, und der Industrieverband Motorrad dürfte im Laufe der Woche die Zulassungszahlen für den Februar vorlegen.



Der Peugeot 308 ist als Hybrid und E-Modell im Angebot. Den Elektriker hat sich Michael Kirchberger in einem Praxistest angesehen und nicht nur positive Eindrücke hinterlassen.

Mit dem Alfa Romeo Junior Elettrica stellt sich ein weiteres Elektroauto unserem Alltagstest. Der Erfolg der Baureihe ist verständlich, knüpft sie doch in vielen Bereichen an die traditionellen Werte an. Dennoch hätte es an zwei Stellen gerne etwas weniger sein dürfen.



