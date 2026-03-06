Logo Auto-Medienportal
Peugeot leuchtet

aum – 6. März 2026

Bei Peugeot kann der zur zweiten Hälfte seines Lebenszyklus aufgefrischte 408 bestellt werden. Als erstes Modell der Marke folgt es dem derzeitigen Trend und trägt einen beleuchteten „PEUGEOT“-Schriftzug an Front und Heck, Kühlergrill und Stoßstange wurden ebenfalls überarbeitet. Neu ist auch die Karosseriefarbe Flare Green. Zu Preisen ab 46.300 Euro stehen vier Ausstattungsvarianten zur Wahl. Es gibt einen Hybrid mit 145 PS (107 kW) und einen Plug-in-Hybrid mit 240 PS (177 kW) Systemleistung sowie den E-408 mit 157 kW (213 PS) und Vehicle-to-Load-Funktion. (aum)



