Die Top Ten der Woche: Zum ersten Mal über 2,5 Millionen Abrufe

Nun klagen wieder alle über hohe Benzinpreise – zu Recht und zu Unrecht. Zu Recht, weil der Benzinpreis jetzt an der Börse in Amsterdam entsteht und nicht im Nahen Osten. Der Effekt kommt viel später an als die aktuellen Preiserhöhungen. Hier wird abgezockt. Zu Unrecht, weil 99,9 Prozent der in Deutschland gefahrenen Kilometer mit E5 statt mit E10 gefahren werden. Das ergab jetzt eine Studie von Prof. Dr.-Ing. Thomas Heinze von der Hochschule Technik und Wirtschaft des Saarlands. Pro Liter sind das rund fünf Cent oder bundesweit pro Jahr eine Milliarde unnötige Mehrkosten – und fünf Prozent unnötige CO2-Emissionen.

