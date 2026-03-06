Logo Auto-Medienportal
Das VW-Werk in Hannover wird 70 Jahre alt

aum – 6. März 2026

Volkswagen feiert am Sonntag das 70-jährige Bestehen seines Nutzfahrzeugwerks in Hannover. Am 8. März 1956 startete dort am eigens errichteten Standort die Produktion des legendären Transporters T1. Zuvor war der Bulli im Hauptwerk in Wolfsburg gebaut worden. Wegen des großen Erfolges und begrenzter Kapazitäten am Stammsitz von VW war 1955 der Bau eines „Zweigwerks“, wie es damals hieß, in der niedersächsischen Landeshauptstadt beschlossen worden. Nur ein Jahr später konnte es in Betrieb gehen.

In diesem Jahr wird in Hannover das elfmillionste Fahrzeug von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) vom Band rollen. Begonnen wurde dort auch aktuell mit der Vorserienproduktion des vollautonomen ID Buzz. Rund 500 Fahrzeuge für verschiedene Testprojekte in Europa und den USA sollen im Laufe der nächsten Monate entstehen. Auf dem etwa 1,1 Millionen Quadratmeter großen Gelände arbeiten heute rund 13.000 Menschen für die Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge und unter anderem auch in der Batteriefertigung der Volkswagen Group Components. (aum)



Das VW-Nutzfahrzeugwerk Hannover.

Das VW-Nutzfahrzeugwerk Hannover.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Da der Erfolg groß und die Kapazitäten im Wolfsbrug begrenzt waren, kam der VW Transporter T1 ab 1956 aus dem neuen „Zweigwerk" in Hannover.

Da der Erfolg groß und die Kapazitäten im Wolfsbrug begrenzt waren, kam der VW Transporter T1 ab 1956 aus dem neuen „Zweigwerk“ in Hannover.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Das VW-Nutzfahrzeugwerk Hannover.

Das VW-Nutzfahrzeugwerk Hannover.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Im VW-Nutzfahrzeugwerk Hannover erfolgt die Vorserienproduktion des vollautonomen ID Buzz.

Im VW-Nutzfahrzeugwerk Hannover erfolgt die Vorserienproduktion des vollautonomen ID Buzz.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Das Nutzfahrzeugwerk von Volkswagen in Hannover entstand 1955 und 1956 innerhalb eines Jahres.

Das Nutzfahrzeugwerk von Volkswagen in Hannover entstand 1955 und 1956 innerhalb eines Jahres.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

