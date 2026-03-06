Das VW-Werk in Hannover wird 70 Jahre alt

Volkswagen feiert am Sonntag das 70-jährige Bestehen seines Nutzfahrzeugwerks in Hannover. Am 8. März 1956 startete dort am eigens errichteten Standort die Produktion des legendären Transporters T1. Zuvor war der Bulli im Hauptwerk in Wolfsburg gebaut worden. Wegen des großen Erfolges und begrenzter Kapazitäten am Stammsitz von VW war 1955 der Bau eines „Zweigwerks“, wie es damals hieß, in der niedersächsischen Landeshauptstadt beschlossen worden. Nur ein Jahr später konnte es in Betrieb gehen.

In diesem Jahr wird in Hannover das elfmillionste Fahrzeug von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) vom Band rollen. Begonnen wurde dort auch aktuell mit der Vorserienproduktion des vollautonomen ID Buzz. Rund 500 Fahrzeuge für verschiedene Testprojekte in Europa und den USA sollen im Laufe der nächsten Monate entstehen. Auf dem etwa 1,1 Millionen Quadratmeter großen Gelände arbeiten heute rund 13.000 Menschen für die Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge und unter anderem auch in der Batteriefertigung der Volkswagen Group Components. (aum)







