Ein besonderer Dank an die deutsche Kundschaft

Im Rahmen der Rückkehr des Giulia Quadrifoglio bietet Alfa Romeo exklusiv für den deutschen Markt das Sondermodell „Oro“ an. Damit bedankt sich die Marke: Weltweit wurden in den vergangenen zehn Jahren nirgendwo so viele Giulia Quadrifoglio verkauft wie in Deutschland, und in keinem anderen Land gab es mehr Auszeichnungen für die 520 PS (382 kW) starke und über 300 km/h schnelle High-Performance-Limousine.

Den Namenszusatz „Quadrifoglio Oro“ (goldenes vierblättriges Kleeblatt) trugen in den 1970er und 1980er Jahren die besonders luxuriös ausgestatteten Varianten der Modelle von Alfa Romeo. Und Gold steht auch für eine der Nationalfarben Deutschlands. Der Giulia Quadrifoglio ist in Rosso Alfa lackiert und ab 103.000 Euro bestellbar. Die außen angebrachten Quadrifoglio-Logos sind in Gold umrandet und die Bremssättel goldfarben lackiert. Goldfarbene Nähte zieren die Bezüge der Sportsitze sowie die Lederverkleidungen von Armaturentafel, Türverkleidungen und Mittelarmlehne. Auch die Stickereien mit dem Logo und dem Schriftzug von Alfa Romeo auf den vorderen Kopfstützen sind in der Farbe ausgeführt. Zur Serienausstattung gehört außerdem ein Technologie-Paket mit autonomem Fahren auf Level 2 (intelligenter Geschwindigkeitskontrolle, Active Driving Assist, Stau- und Autobahnassistent) sowie eine Diebstahlwarnanlage.



Als Option sind unter anderem die Sonder-Karosseriefarben Nero Vulcano, Verde Montreal und Rosso Etna, eine Titan-Abgasanlage von Akrapovic sowie das in Sicht-Kohlefaser ausgeführte Dach verfügbar.



Das Sondermodell ist zeitlich limitiert – nicht in der Stückzahl. Aktuell ist der Produktionszeitraum zwischen April und Juni vorgesehen. Die Bestellbarkeit endet voraussichtlich im Juni. (aum)



