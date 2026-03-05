Suzuki GSX-8R in neuem Dress

Deutschland erweitert das Angebot bei der GSX-8R und die beiden Sondermodelle „Daidai-Iro Edition“ und „Daidai-Iro Power Edition“. Der Begriff Daidai-Iro entstammt dem Japanischen und bezeichnet die Farbe Orange. So heben sich die beiden Editionsmodelle mit ihrer Lackierung in Glass Blaze Orange klar vom übrigen Farb-Line-up bei Suzuki ab. Die GSX-8R Daidai-Iro wird außerdem durch eine serienmäßig mitgelieferte Soziusabdeckung, den Fahrersitz in besonders hochwertiger Ausführung, Handhebel aus Aluminium, Tankpad und Tankschutzfolie aufgewertet. Bei der Power Edition kommt noch eine Leistungsanhebung um knapp drei PS (1,8 kW) und 1,4 Newtonmeter durch den montierten Akrapovic-Auspuff dazu. Zudem sinkt das Gewicht um 2,2 Kilogramm.

Mit Preisen von 10.490 Euro und 11.790 Euro (plus Nebenkosten) ergibt sich ein Preisvorteil von 212 Euro bzw. 462 Euro. (aum)