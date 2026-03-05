Logo Auto-Medienportal
Designer zeigen Entwürfe und tauschen sich aus

aum – 5. März 2026

In München hat zum vierten Mal das Car Design Event (CDE) stattgefunden und internationale Automobil- und Motorraddesigner zusammengebracht. Dabei wurden zahlreiche neue Fahrzeugentwürfe präsentiert und Themen wie die Zukunft der Mobilität und der Einsatz von KI im Transportation Design diskutiert. Durch die Kooperation mit den Designschulen der Hochschule München, Hochschule Pforzheim und der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof wurde auch der direkte Austausch zwischen den Designern und Studierenden gefördert.

Zu den Höhepunkten der Veranstaltung zählten unter anderem ein Beleuchtungsprototyp
von EDAG sowie die Europapremieren des Genesis X Gran Equator Concept und des
Mercedes-Benz Vision Iconic. Zudem präsentierte Lamborghini den Manifesto erstmals
außerhalb des Firmensitzes, und Volkswagen gewährte einen exklusiven Blick auf den
Innenraum des ID Polo. Ergänzt wurde der Fahrzeugreigen durch das Shuttle-Konzept SUE von UE Studios und den Skoda Vision O. Weitere Aussteller waren unter anderem Alpine, Ducati, Hyundai und Kia, Pagani und Slate sowie Novus Bike und Norton Motorcycles. (aum)


