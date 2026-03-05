Ford fährt freihändig

Ford wertet den Puma mit neuer und verbesserter Ausstattungsmerkmalen auf. Dazu gehört vor allem das „Blue Cruise“-System für teilautonomes Fahren auf Level 2+. Es erlaubt dem Fahrer auf zahlreichen Autobahnabschnitten, die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Der Puma Gen-E profitiert außerdem von einer modifizierten Batteriekonstruktion, die die elektrische Reichweite auf mehr als 400 Kilometer steigert. Der neue Modelljahrgang ist ab sofort bestellbar. Auch der Kuga ist als Blue Cruise Editon mit dem neuen Assistenzsystem erhältlich. (aum)



