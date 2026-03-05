Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Ford fährt freihändig

aum – 5. März 2026

Ford wertet den Puma mit neuer und verbesserter Ausstattungsmerkmalen auf. Dazu gehört vor allem das „Blue Cruise“-System für teilautonomes Fahren auf Level 2+. Es erlaubt dem Fahrer auf zahlreichen Autobahnabschnitten, die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Der Puma Gen-E profitiert außerdem von einer modifizierten Batteriekonstruktion, die die elektrische Reichweite auf mehr als 400 Kilometer steigert. Der neue Modelljahrgang ist ab sofort bestellbar. Auch der Kuga ist als Blue Cruise Editon mit dem neuen Assistenzsystem erhältlich. (aum)


Bilder zum Artikel
Ford Puma Gen-E mit Blue-Cruise-System.

Ford Puma Gen-E mit Blue-Cruise-System. .

Photo: Ford via Autoren-Union Mobilität

Ford Puma mit Blue-Cruise-System.

Ford Puma mit Blue-Cruise-System.

Photo: Ford via Autoren-Union Mobilität

Ford Puma Gen-E.

Ford Puma Gen-E.

Photo: Ford via Autoren-Union Mobilität

Ford Puma mit Blue-Cruise-System.

Ford Puma mit Blue-Cruise-System.

Photo: Ford via Autoren-Union Mobilität

