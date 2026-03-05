Der Cupra Born wird zum Sommer aufgefrischt

Cupra hat den Born überarbeitet. Er passt sich ab Sommer optisch stärker dem aktuellen Markendesign an und leistet mehr. Die maximale Reichweite steigt mit der größeren der beiden Akkus auf über 600 Kilometer und mit dem VZ kommt eine 240 kW (326 PS) starke Topvariante dazu. Auch der Innenraum wurde verfeinert und das Lenkrad neu gestaltet sowie der Anteil recycelter Materialien erhöht und die Bedienung optimiert. Ein 12,9-Zoll-Infotainmentsystem mit einem neuen Betriebssystem auf Android-Basis, umrahmt von einem beleuchteten Schieberegler und einem neuen, größeren 10,25 Zoll großen Virtual Cockpit. Hinzu kommen ein Augmented-Reality-Head-up-Display und ein neues Audiosystem.

Der Cupra Born verfügt über eine Vehicle-to-Load-Funktion, One-Pedal-Drive und Launch Control sowie fünf Fahrprofile und bis zu 15 Dynamic-Chassis-Control-Stufen, einen Travel Assist mit cloudgestützter Längsregelung und einen neuen Kreuzungs-Assistenten. Optional sind Matrix-LED-Scheinwerfer erhältlich.



Angeboten werden drei Leistungsstufen: 140 kW (190 PS) Leistung mit 58 kWh großer Batterie sowie 170 kW (231 PS) und 240 kW (326 PS) mit jeweils Leistung 79 kWh Speicherkapazität. Der VZ sprintet in 5,6 Sekunden auf Tempo, liefert 545 Newtonmeter Drehmoment und hat eine Höchstgeschwindigkeit von von 200 km/h. (aum)

