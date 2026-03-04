Der AvD testet 15 Sommerreifen

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) hat gemeinsam mit dem Testdienstleister Tempotire 15 Sommerreifen der Dimension 215/55 R17 geprüft. Am Ende lag der der Pirelli Cinturato C3 vorn. Der Testsieger überzeugt mit durchweg sehr starken Leistungen auf trockener wie auch auf nasser Fahrbahn. Kurze Bremswege, hohe Fahrstabilität, präzises Handling und sehr gute Aquaplaning-Reserven sorgen in allen sicherheitsrelevanten Disziplinen für Spitzenbewertungen. Für den AvD ist entscheidend, dass der Reifen sich insgesamt als besonders ausgewogenes und leistungsstarkes Produkt präsentiert, das sowohl bei sommerlicher Hitze als auch bei Regen ein hohes Sicherheitsniveau bietet.

Auf Platz zwei folgt der Continental Ultra Contact NXT, dicht gefolgt vom Goodyear Efficient Grip Performance 2. Beide Hersteller bestätigen ihre hohe Entwicklungskompetenz mit sehr guten Ergebnissen in den klassischen Kerndisziplinen wie Trocken- und Nassbremsen, Handling und Fahrstabilität. Die Modelle liefern insgesamt eine starke und ausgewogene Performance und gehören damit ebenfalls zu den besonders empfehlenswerten Produkten des Tests.



Ein besonderes Augenmerk gilt dem Preis-Leistungs-Sieger von Maxxis. Der Premitra HP6 erzielt durchweg gute Bewertungen und beweist, dass überzeugende Sicherheitsreserven und solide Fahreigenschaften nicht zwangsläufig mit einem hohen Anschaffungspreis verbunden sein müssen. Für kostenbewusste Autofahrer stellt dieser Reifen eine klare Empfehlung dar.



Erstmals vergab der AvD zudem die Auszeichnung „Greenovation“. Prämiert werden die drei Reifenmodelle, die ökologische Aspekte wie geringen Reifenabrieb und hohe Laufleistung besonders gelungen mit hoher Sicherheit verbinden. In dieser Kategorie sichert sich der Goodyear vor allem dank seiner weit überdurchschnittlichen Laufleistung die Spitzenposition. Nur knapp dahinter folgt der Continental, der unter anderem zu 65 Prozent aus nachwachsenden und recycelten Materialien hergestellt wird. Ebenfalls auf Top-Niveau präsentiert sich der Bridgestone Turanza 6 Enliten, der mit einer besonders leichten Konstruktion und der zweitbesten Laufleistung in sämtlichen relevanten Kriterien sehr gute Ergebnisse erzielt.



Während acht Reifen als „sehr gut“, drei als „gut“ und zwei noch als „empfehlenswert" eingestuft wuden, rät der AvD vom Kauf des Sunful SF-888 und des Autogreen Smart Chaser SC1 ab.



Als Testfahrzeug kam ein VW T-Roc zum Einsatz. Gefahren wurde unter praxisnahen Bedingungen auf zertifizierten Teststrecken in Italien. (aum)

